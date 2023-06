A fines de abril, la Justicia le ordenó a la farmacéutica MSD (Merck Sharp and Dohme) entregarle a un sanjuanino de seis años un remedio (Sotatercep) que aún no tiene el OK para su comercialización, pero que ha demostrado resultados positivos para atacar la enfermedad del niño, diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar (HAP). En el fallo, los magistrados habían planteado una multa diaria si la empresa no acataba la resolución. A poco más de un mes de la sentencia y ante la falta de cumplimiento, la Justicia elevó la sanción a 150 mil pesos diarios hasta que el medicamento sea entregado.

El pedido de multa y el aumento por el incumplimiento fue presentado por la familia de Rafael Muñoz, el menor por el cual existe una puja legal entre la familia y la empresa farmacéutica por la entrega del medicamento. Los padres del niño lograron que la Justicia obligue a la compañía a entregar el remedio, pero esta se niega porque señala que no se encuentra en el país y que no puede importarlo de Estados Unidos, donde se está desarrollando, a pesar de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) aprobó su ingreso.

Ante la aplicación de la multa y el valor de la sanción, la empresa planteó un recurso en la Justicia, el que fue rechazado, por lo que deberá pagar los llamados "astreintes" hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Entre acciones judiciales y negativas, Rafael sigue sin el remedio.