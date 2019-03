Es uno de los dirigentes formados bajo el ala del senador Roberto Basualdo y un hombre de confianza de Marcelo Orrego, el candidato a gobernador del frente Con Vos. Se trata del intendente de Rivadavia, Fabián Martín, quien va por la reelección y en el programa “A todo o nada” reconoció que le gustaría liderar la oposición algún día.

“En tres años hemos hecho obras y servicios que han transformado Rivadavia”.

- ¿No es una contradicción que Cambiemos venga planteando un achicamiento al sobredimensionamiento del Estado y salga a la luz un informe nacional en el que señala que Basualdo tiene 60 asesores en el Senado?



- Basualdo lleva 14 años como senador y entiendo que ha ido incluyendo gente de su equipo a lo largo de todos estos años. También es una de las personas que más proyectos ha presentado, que tiene distinción por ese motivo.

- Por ahí lo que molesta es que dirigentes tengan familiares en planta permanente o transitoria, como Susana Laciar, precandidata a vicegobernadora, o el propio Basualdo. El exceso, ¿no le parece que no es compatible una cosa con la otra?



- Claro que sí. Si uno empieza a incluir otras personas allegadas, obviamente, como todo exceso, es malo.

- ¿Lo de Basualdo es un exceso?



- Sé que las hijas de Roberto ya no están, entiendo que habían renunciado. Él ayudaba a muchas instituciones, según lo que ha manifestado, con estos salarios, con ese dinero. Tal vez es un mecanismo que se puede compartir o no pero esto es una realidad.

- ¿Usted no lo hace en el municipio?



-No. No tengo ningún familiar dentro del municipio. Mientras pueda, lo voy a evitar.

- El Frente Todos tiene tres candidatos en Rivadavia, ¿cree que es porque no le ganan con un candidato?



- No, son cuestiones internas de ellos. Es algo natural, hay mucha gente que tiene ganas de liderar un proyecto. También me parece que, viéndolo de afuera, se disputan el liderazgo del justicialismo en el departamento.

- ¿La gente del PRO le está ayudando en la campaña tanto a usted en Rivadavia como a Orrego?



-Sí, están en el frente y están presentes.

“La ley de coparticipación nos da independencia. Es algo sumamente importante”.

- ¿Dónde?



- Hablo por Rivadavia. Tenemos un concejal que es Juan Dubos, que es del PRO, que está trabajando con sus colaboradores.

- ¿Pero puede decir que a nivel provincial están presentes?



- Entiendo que sí. Cáceres está, Enzo Cornejo está en la lista de diputados. Están colaborando. Desconozco en detalle cómo están trabajando, pero hay otras personas, no solamente Cáceres. A lo mejor por ahí está en el Congreso trabajando en sus cuestiones institucionales.



- ¿Y cuál es el impacto?



- Entiendo que le hace bien al frente Con Vos que Cáceres esté. Es una parte más del frente. Hablo por mí, él y Roberto Basualdo han sido verdaderos vínculos. Muchas obras que hemos traído a Rivadavia han sido con fondos nacionales. A nosotros nos ha servido la presencia de Cáceres.

- Estando Cáceres hay una asociación del vecino con Cambiemos y las críticas por la situación económica nacional...



- No la desconocemos. Yo he sido crítico del Gobierno Nacional. Veo lo que pasa en la calle. Pero hay cosas que reconozco. Este gobierno tiene mayor respeto por la institucionalidad. Esto de tratar de no gastar más de lo que el Estado genera es importante. Se está haciendo bache en muchas cosas, pero es romper un molde de hace 50 años.

- ¿Entonces es seguro el apoyo de Con Vos a Macri en las elecciones nacionales?



- No es seguro el apoyo a Macri en las elecciones nacionales. La lógica indicaría que iría por ahí, pero lo tenemos que conversar.

- ¿Orrego va a ser candidato a diputado nacional?



- Eso lo tiene que decidir Orrego.



- ¿Pero le recomendaría que fuera candidato a diputado nacional?



- Le diría que fuese candidato a diputado nacional. Pero lo tiene que resolver él. Es una persona que representaría muy bien a San Juan, desde el cargo de Gobernador, diputado o en cualquier otro lugar.



- ¿En esta elección se juega un nuevo liderazgo opositor?



- Sin lugar a dudas.

- ¿Le gustaría ocupar ese lugar de liderazgo después de las elecciones?



- Me gustaría ocupar, algún día, el liderazgo de la oposición. Al correrse Basualdo del escenario electoral entiendo que se pone en juego ese liderazgo. Muchas veces no es lo que uno quiere, si no cómo lo resuelve la gente. En política, la gente lo pone a uno en donde tiene que estar. Si tengo el respaldo de mis compañeros, correligionarios, amigos y el voto de la gente, claro que me gustaría.

- ¿Relegando a Orrego?



- Marcelo va a hacer una gran elección, tenemos fe de que va a ganar, y le va a tocar conducir este frente. Es el líder natural. Si me preguntan, si algún día me gustaría, le digo que sí.

- Orrego es el líder natural dependiendo de la elección que tenga..



- Sí, tiene que pasar la elección. Va a tener una buena elección y va a liderar este frente.

- Y si usted hace una muy buena elección a diferencia de Orrego ¿perfila para liderar ese frente en 2023?



- Yo voy a hacer una muy buena elección en Rivadiavia, por lo que puedo liderar en Rivadavia. Y Marcelo va a tener que liderar en la provincia.

- Pero Orrego llegó a ser una figura importante por las victorias que tuvo en Santa Lucía. Viene a ser una situación similar a lo que plantea...



- Pero Marcelo va un paso adelante. Porque ahora se ha puesto en consideración de la ciudadanía de San Juan. Yo todavía no lo hago. Orrego, naturalmente, es el líder de este frente y seguramente, lo va a seguir liderando. No hay una competencia.

- Pero se va a dar naturalmente más adelante.



- Los dos somos concientes qué es lo mejor. Hoy, para mí, lo mejor es que Marcelo conduzca. Mañana veremos. Lo que suceda hoy capaz que es muy diferente a lo que suceda dentro de seis meses. Iremos viendo.

- ¿Cuáles son los pilares de su nuevo proyecto?



- Básicamente, la recuperación de los espacios públicos. Llevamos construidas más de 60 plazas a nuevas, lugares donde no había nada. Hemos hecho el Parque de Rivadavia y necesitamos arreglar las 220 plazas que tiene el departamento. Para fin de año queremos llegar a las 100. En dos años más nos comprometemos a arreglar el resto, porque ya tenemos aceitado el mecanismo. Otro de los puntos es la luminaria. Hace 10 días colocamos led en toda la avenida Ignacio de la Roza, en La Bebida, entre otros.

- El año pasado hubo críticas del Gobierno a la cantidad de empleados del municipio de Rivadavia...



- Hay una situación: la inmensa mayoría de los municipios tienen contratados o pasantes de esta naturaleza. Pasa que se resaltó Santa Lucía y Rivadavia porque también tiene un trasfondo político. Inclusive el Gobierno tiene 5.000 contratados.

- Roberto Gattoni, el ministro de Hacienda de la provincia, dijo que eran ineficientes...



- Claro, pero Gattoni representa la vieja política.

- Es el candidato a vice



- Y bueno, esa es la renovación que tiene el peronismo.

- ¿Por qué?



- Porque critica cuando el Gobierno provincial tiene 5.000 contratados en la misma situación. Lo incrementó. Tiene más que en la época de Gioja.

- ¿Lo de la renovación que plantea el peronismo es solamente un dicho?



- Lo que digo es que uno no puede criticar al otro cuando está haciendo lo mismo en menor o mayor medida. Inclusive, faltando el respeto, salió a decir que somos irresponsables, ineficientes cuando tiene la misma problemática dentro de su Estado y él es el ministro de Hacienda y hoy es precandidato a vicegobernador.