Encuentro. Los integrantes del exfrente Cambiemos se reunieron en noviembre para reeditar la alianza. Del encuentro participó el titular de Dignidad Ciudadana, Carlos Rodríguez, y Alberto Sánchez, al igual que referentes de la Cruzada.

A sólo siete días del plazo final para la presentación de alianzas electorales, el frente opositor que encabeza Marcelo Orrego no contará con dos integrantes clave de cara a las próximas elecciones. Dignidad Ciudadana, que tiene como precandidato a Gobernador al empresario Gustavo Fernández y la Cruzada Renovadora que conduce Alfredo Avelín, decidieron no anotarse dentro del frente Con Vos y jugarán solos en los comicios. Ambas fuerzas indicaron que no se sintieron contenidas dentro del armado de Orrego al punto que manifestaron que no han tenido comunicación con el referente santaluceño. Dentro del escenario electoral, las bajas apuntan a tener peso en Capital ya que, si bien la Cruzada no representó un alto caudal de votos en las últimas elecciones, junto con Dignidad Ciudadana tienen presencia en la Ciudad de San Juan, por lo que serán competidores directos de Rodolfo Colombo en las urnas.



Con la decisión de ambos partidos, el panorama de Cambiemos de cara a las urnas será diferente al que tuvo en la elección legislativa del 2017, cuando el frente estuvo integrado por Producción y Trabajo, el Pro, la UCR, Actuar, el bloquismo disidente, y en que estaba incluido la Cruzada Renovadora y Dignidad Ciudadana. Incluso a fines de noviembre hubo una reunión en la sede del partido radical en la que participaron los principales referentes de cada fuerza y en la que mostraron su interés de reeditar la alianza electoral. Al parecer ese diálogo no se concretó, ya que los dos partidos que ahora están lejos de Orrego indicaron que no tuvieron contacto con el líder opositor.



Según indicó el precandidato al sillón de Sarmiento de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, el principal motivo que esgrimió su partido para no ser parte de Con Vos es que "buscamos un espacio que sea una construcción que vaya más allá de lo electoral y no hemos encontrado en Cambiemos ese lugar de participación que nos contenga más allá de las urnas". Incluso el empresario expresó que al principio hubo diálogo con el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, y con el presidente de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo, pero que ni él ni nadie de su partido han conversado con Orrego. Si bien Fernández no lo manifestó, fuentes calificadas indicaron que no cayó bien que el santaluceño haya decidido el nombre del frente sin consultarle a la fuerza y que realizara el lanzamiento sin la convocatoria a los demás partidos. Por el lado de la Cruzada, Avelín indicó que "ni ellos han hablado con nosotros, ni nosotros hemos hablado con ellos. Por eso la Cruzada ha decidido ir sola a las elecciones". Además dijo que "nunca hemos estado en Cambiemos" y que la elección legislativa del 2017 "fue sólo un respaldo porque entendíamos que era conveniente no dividir a la oposición".



Orrego fue consultado sobre la decisión de ambos partidos y si sin la participación de Dignidad Ciudadana, que presentará como candidato en Capital a Alberto Sánchez, le habilitará a internas a Colombo, pero sólo se limitó a manifestar que "los frentes se arman antes de las elecciones y al finalizar las mismas se terminan. Por ende, estamos en pleno armado de Con Vos".



Las bajas no son las únicas que ha tenido Orrego tras de su lanzamiento. Si bien no se trata de un partido, uno de los intendentes basualdistas, Leopoldo Soler de Ullum, decidió pegar el portazo y jugar con un partido propio por la reelección. Si bien se especulaba que Julián Gil de Caucete y Gustavo Nuñez de 9 de Julio hicieran lo mismo, ambos confirmaron que seguirán apoyando a Orrego.





Frente Todos



El próximo jueves, en el Hotel Provincial, todas las autoridades de los distintos partidos y agrupaciones que integrarán el frente oficialista harán la presentación del espacio que lidera el Justicialismo, el Frente Todos. Si bien ese día cierra el plazo para la presentación de alianzas, se espera que el día anterior se haga la presentación oficial en el Tribunal Electoral. Además del PJ, al frente lo integra el bloquismo, el Partido Conservador Popular, Unidad y Progreso, Unidad Ciudadana, Compromiso Social, Frente Grande y Desarrollo y Justicia. Los adherentes son el Partido Popular Participativo, Crecer, Movimiento Popular del Este, Horizonte Democrático, Fuci, Nuevo Encuentro, Fuerza Unión del Sur y el Partido Demócrata Cristiano. Hay agrupaciones como José "Pepe" Villa, Evita, Virgen de Fátima y Martín Fierro.

Resultado

21.014 Esa fue la cantidad de votos que Dignidad Cuidadana obtuvo en 2017 para la precandidatura a diputado nacional.

Fechas

El día miércoles 30 de enero será la fecha límite para la presentación de precandidatos ante la Junta Electoral local para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales que se llevarán a cabo el 31 de marzo. Mientras que las elecciones generales se realizarán el 2 de junio.

¿Tercer frente?

Acción por una Democracia Nueva (ADN), partido que conduce el precandidato a gobernador Martín Turcumán, mantiene diálogo con El Socialismo, el PTP, Unidad Popular y Libres del Sur para constituir un frente electoral. De no llegar a un acuerdo, ADN presentará candidatos en los 19 departamentos.