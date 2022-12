El Partido Demócrata (PD) sacó ayer un comunicado en el que informó que "no apoya ni avala la candidatura a gobernador del señor Sergio Vallejos Mini". No sólo eso, sino que también destacó que "solicita se restituyan las fichas de afiliación a la sede del partido de la localidad de Rawson". Vallejos es un empresario textil que había anunciado públicamente su postulación al máximo cargo provincial, quien formó parte de la mesa en la que el libertario Javier Milei brindó una conferencia de prensa en su visita a San Juan. Al ser consultada, Victoria García, presidenta de la Junta Promotora de la agrupación que busca convertirse en fuerza política, explicó que "la gente que afilia en Rawson para Vallejos tienen entre 400 y 500 fichas nuestras que no quieren entregarlas al partido". Además, indicó que "se las hemos solicitado (al empresario) y estamos esperando respuestas". ¿Qué pasa si no las devuelve? se le preguntó a García, la que respondió: "No lo sé, no puedo anticipar nada, tengo que consultar con el abogado". La dirigente dijo que el comunicado surgió luego de una reunión de la Junta Promotora en la que se puso el tema en discusión, además de que "no es época de candidaturas" y que "no se ha consensuado nada en el frente".