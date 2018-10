San Juan fue sede de la reunión del Consejo Federal de Salud, por lo que el encuentro contó con la presencia del secretario del área a nivel nacional, Adolfo Rubinstein, cuya repartición antes era un ministerio. El funcionario dijo que no ha habido cambios con la pérdida de categoría, que pese al ajuste, el presupuesto 2019 en salud aumenta casi un 50 por ciento y que están asegurados los programas nacionales.



- ¿Está asegurado el financiamiento para el plan de médicos comunitarios para 2019?



- Sí, y por supuesto que sigue. El año próximo se va a llamar programa de salud familiar y comunitaria y cambia el perfil. Vamos a reorientarlo a la estrategia nacional, que estamos trabajando con las provincias, de fortalecer el primer nivel de atención y los equipos de salud familiar. Los recursos que estamos entregando lo vamos a ir gradualmente cambiando desde el programa tal como está ahora al nuevo perfil de recursos humanos acordado con cada provincia.



- ¿Los más de 120 profesionales se pueden quedar tranquilos?



- Sí.



- En este plan se generó un retraso de nueve meses en el envío de fondos para salarios y si bien en la provincia reconocieron que han cancelado gran parte de la deuda, ¿mejorarán el mecanismo de pago, teniendo en cuenta que San Juan tuvo que poner la plata?



- Es cierto, tuvimos retrasos este año y se están saldando los pagos. De ahora en más la idea es no tener estas demoras. Por una cuestión de transferencias de fondos, estos últimos meses fueron complicados y por suerte ahora se está reencaminando toda la cadena de pagos.



- En agosto se postergó la entrega de las vacunas de meningitis para niños de 11 años y hubo un reciente fallo judicial que ordenó su redistribución, ¿cuando las reintegran?



- Primero, hace dos meses decidimos priorizar la vacunación de las tres dosis de los chiquitos por debajo de los 15 meses. Por que el grupo de los 11 años no es una población de riesgo si no que lo que tiene es lo que se llama portación de meningococo y eventualmente, contagiar. Cuando tomamos la decisión, en ese momento no había precio, cuando el dólar saltó de 20 a 40 pesos, y la vacuna se importa y para comprar todo el stock teníamos que aportar toda la masa de dólares. Entonces, con el stock que teníamos, priorizamos la vacunación de los grupos de riesgo. Superado esto, probablemente el mes que viene, o antes de fin de año seguro, reanudaremos la dosis de 11 años que fue pospuesta. Ya había sido decidido y no necesitaba el fallo judicial. La dosis jamás fue suspendida ni eliminada del calendario.



- ¿Está garantizada para el año que viene?



- Sí. Todo el calendario, en el que tenemos 20 vacunas.



- Hubo preocupación por la pérdida de rango del ministerio a secretaria...



- Fue una decisión política, no técnica, de reducir el número de ministerios y concentrar la estructura de toma de decisiones. La realidad es que no ha habido cambios sustantivos de ninguna índole. De hecho, tengo las mismas funciones y atribuciones, en cuanto a presupuesto, ejecuciones, toma de decisiones, incumbencias y competencias. En la medida que tengamos todos los instrumentos para poder implementar las políticas que venimos trabajando con las provincias. Eso no ha cambiado, no va a cambiar y al contrario se va a profundizar. Que sea secretaria o ministerio parece irrelevante.



- Hay dudas sobre la continuidad de programas de prevención de enfermedades como el Redes, Proteger y Fesp. ¿Continúan?



- El Fesp terminó en abril de este año. Los demás programas están alineándose en Sumar, que es el más importante de los nacionales. A partir del año que viene se va a llamar Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud (Paces) y va a alinear al Proteger y Redes.



- Pero desde distintos sectores, incluido el exministro Daniel Gollán, se viene diciendo que va a haber una reducción del presupuesto del año que viene...



- No sé de dónde lo sacan. El presupuesto de la secretaría aumenta casi 50 por ciento en términos reales con respecto a este año. Para dar un ejemplo, insumos críticos que son vacunas, medicamentos esenciales, oncológicos, antiretrovirales, aumentan más del 100 por ciento. Con respecto a Gollán, tiene una clara intencionalidad política. Para 2019 están garantizados los programas y las vacunas. Lo que trato de hacer es aclarar las cosas, de tranquilizar y evitar interpretaciones equivocadas.



- Usted se ha sumado a los timbreos. Por la reacción de la gente, ¿Cambiemos tiene chances de repetir en 2019?



- No sólo creo que tiene chances sino que estoy convencido. La gente está preocupada, por supuesto, no podemos soslayar todo lo que ha ocurrido estos últimos meses. También es cierto que la gente expresa apoyo, entiende por qué ha ocurrido esto. Esto viene de una situación muy crítica y muy caótica que heredó este Gobierno. Por supuesto que ha habido equivocaciones, no tenemos por qué ser tan arrogantes ni soberbios. En este sentido, la gente y sobre todo los más humildes entienden el daño que ha hecho el populismo en Argentina en los últimos años.