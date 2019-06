Dolida. Caselles dijo que se sintió atacada por los dichos de Alfredo Nardi y despegó a Luis Rueda de las palabras del dirigente de la Capital.



Luego de que en la reunión de la Convención bloquista el concejal electo por Capital, Alfredo Nardi, pidiera una renovación en la conducción que encabeza Graciela Caselles, la dirigente del partido de la estrella salió al cruce del director de Protección Civil al manifestar que "hay dirigentes que están apurando la interna".

La puja a la que hizo referencia Caselles es la que se visualiza en las segundas líneas que le responden a ella y a Luis Rueda, titular de la Convención. Incluso, esa disputa quedó reflejada con los movimientos en la Cámara de Diputados. El legislador chimbero Andrés Chanampa fue elegido presidente de bloque e impulsó a Edgardo Sancassani a la vicepresidencia alterna del cuerpo. Los dos juegan con Rueda y el desplazado del cargo fue Mauro Marinero, quien cuenta con el apoyo de Caselles. Según dijo ayer la dirigente en el programa "A todo o Nada" de Radio Sarmiento, ese movimiento no fue hablado con el subsecretario de la Unidad Gobernación, a quien despegó de toda maniobra en su contra. Por eso, sostuvo que hay dirigentes que están apostando al quiebre entre ambos líderes del bloquismo.

Para la presidente del partido de la estrella "son sólo cuatro" los correligionarios que "están apurando la interna", entre los que está incluido Nardi, aunque evitó mencionarlo. Según dio a entender, están buscando que de un paso al costado antes de que se le venza el mandato en octubre del año que viene. Caselles sostuvo que esa puja no es necesaria, ya que ella viene indicando que Rueda es su sucesor natural en el partido y que va a trabajar para que así sea. Inclusive, explicó que ese paso está consensuado con el propio titular de la Convención Bloquista. Al apurar la interna, aseguró que "se comenten errores" porque hay términos legales que cumplir, y que también "se ofenden personas". Así, se mostró ofendida y dolida por las palabras de Nardi y despegó a Rueda de los dichos del dirigente de la Capital.

Las palabras de Nardi generaron revuelo dentro del partido. Es que fue crítico con Caselles por su comportamiento en las elecciones pasadas, dado que hizo alusión a que no se sintió apoyado por el partido y resaltó que "a mí me puso en la lista Emilio Baistrocchi y he tenido mucha contra". Además, reveló su disconformidad de que correligionarios como Jorge Espejo, de Iglesia, y Carlos Maza Pezé, de Angaco, compitieran (y ganaran) por fuera del bloquismo. "Eso no puede pasar", había remarcado con dureza.

Ante la embestida de Nardi, Caselles dijo que "me faltó el respeto", pero que sintió el respaldo del resto de los afiliados que la acompañaron en la Convención. Además, indicó que la situación de Iglesia le generó dolor y reconoció que hay un acuerdo con Uñac para que ocupe el segundo lugar en la lista del Frente Todos por la diputación nacional.