"Los anuncios del 28 de diciembre, si se complementan con una separación más clara de la política monetaria y el manejo de la deuda pública, pueden producir buenos resultados". Así comienza el post que escribió en su blog el exministro de Economía Domingo Cavallo luego de que el Gobierno anunciara cambios en sus metas de inflación para los próximos años.

"La nueva meta de inflación del 15% anual en lugar de 10% +/- 2% es un reconocimiento de las dificultades que el Gobierno ha encontrado para producir el necesario ajuste fiscal y la completa eliminación de los atrasos tarifarios. Lejos de minar la credibilidad del Banco Central, esta decisión puede ayudar a que el gobierno y la autoridad monetaria sean solidariamente responsables de alcanzar la meta de inflación", consideró Cavallo.

El "padre de la convertibilidad" también recordó que, luego de los anuncios, la tasa de las Lebac del Banco Central cayó "significativamente" en el mercado secundario y el dólar subió de precio, a la espera de que la autoridad monetaria relaje su política monetaria.

"Sin duda, la reducción en la tasa de Lebac provocará una suba en el precio del dólar", escribió Cavallo. "Pero no sería raro ni inconveniente que el precio del dólar trepara hasta 20 pesos para alcanzar el nivel de paridad del poder adquisitivo", prosiguió. Ese sería el valor que debería tener la divisa para no perder contra la inflación. "Recién cuando el precio del dólar alcance ese nivel, se justificará que el Banco Central lo frene vendiendo reservas. El Banco Central no debería volver a utilizar la tasa de interés de las Lebac, sino valerse del stock de reservas que ha acumulado a lo largo del año 2017", consideró el exministro.

Cavallo criticó que el Banco Central emita Lebac con tasas de interés reales positivas. "Ningún banco central de los países que tienen una buena organización monetaria y financiera emite deuda remunerada", sostuvo. "El endeudamiento del Banco Central fue una suerte de sustituto del endeudamiento público en un período de crisis (2002), pero debió haberse interrumpido cuando se normalizó el stock de crédito público", agregó.