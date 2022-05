Si bien hay aliados del peronismo que conducen departamentos y tienen su poderío territorial, eso no impide que dirigentes del principal partido del Frente de Todos (FdT) hablen de presentarse en la elección del año que viene y dar competencia interna. Así, en la grilla se encuentra la justicialista Paula Caballero, que se anota para dar pelea en San Martín, bajo el mando de Cristian Andino, quien si bien se afilió al PJ, tiene en mente a gente de su equipo para la sucesión que forman parte del partido municipal Crecer. También se suma, entre otros, David Domínguez en Ullum, que timonea Leopoldo Soler con su fuerza municipal. En Angaco hay dos que tienen ganas de darle batalla al jefe comunal bloquista Carlos Maza, mientras que en Zonda suena que un exrival del también bloquista intendente Miguel Atampiz está trabajando para ser de la partida. Por su parte, en el peronismo de Iglesia, comuna comandada por el bloquista Jorge Espejo, hablan de participar si se instalase un sistema electoral de colectoras o lemas (Ver recuadro).

En San Martín, Ullum y Zonda, los intendentes no pueden repetir, por lo que deben dejar un candidato de su confianza para la sucesión. Ese escenario abre expectativas en el PJ de esos departamentos, ya que la eventual disputa no es mano a mano con jefes comunales que han obtenido fuertes respaldos en las urnas, al punto de que ven de que es difícil la traslación de votos. En Angaco, Maza va por su primer mandato e irá por la reelección, pero, aún así, en el justicialismo hay ganas de competirle. En Iglesia hay más cautela, ya que el bloquismo tiene peso, no sólo con el actual intendente, que irá por la reelección, sino con la estructura del exjefe comunal Mauro Marinero.

Caballero es presidenta de la Junta de San Martín y reconoció que está "trabajando para ser una opción". A su vez, Andino ungirá como su candidato de entre cinco nombres, entre los que hay afiliados al PJ y al partido municipal Crecer, el cual había fundado. Hay un antecedente sobre el poder de fuego del intendente. En 2011, tras sus dos primeros mandatos, impulsó a Pablo Santibañez, quien ganó la Intendencia, pero, luego, ambos se pelearon y Andino lo destronó en 2015 en su regreso. La buena imagen y gestión del sanmartiniano es un obstáculo difícil de enfrentar.

Por su parte, Domínguez, titular de la Junta de Ullum, resaltó que "es claro que el justicialismo tiene que presentar sus candidatos". Ante la consulta de si volvería a anotarse, como en 2019, indicó que "siempre nos preparamos para eso", aunque también dijo que "tengo la obligación de tener el partido abierto para los que tengan ganas de presentarse". Por el lado de Soler, el que suena como su alfil es el secretario de Gobierno, Alfredo Jofré. En Zonda, trascendió que Oscar Villalobos está trabajando para volver a presentarse a la Intendencia, pese a que ha caído en las últimas contiendas. Atampiz tiene que elegir su potencial sucesor y el nombre que se ha dejado correr es el de su hermano José. En Angaco, el exintedente José Castro ha manifestado sus ganas de competir, mientras que Mario Pacheco, excandidato a la jefatura comunal, también dijo que "estoy trabajando para ser una alternativa". Por su parte, Gabriela Calderón, presidente de la Junta, explicó que se apunta a tener una lista propia. En Iglesia, Mario Salinas, titular de la estructura partidaria, dijo que, "en el caso de que haya colectoras o lemas, el partido está en condiciones de presentar una propuesta", de la que no descartó ser parte.

El sistema electoral, a definir

El 16 de diciembre, la gestión uñaquista impulso la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del Código Electoral y reinstaló las internas partidarias para la elección de candidatos. Tres diputados giojistas, los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio y desde el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) plantearon la nulidad del nuevo régimen electoral, cuya definición está en manos de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo.

En el medio, en la Cámara de Diputados se abrió la posibilidad a que cualquier legislador presente un proyecto de un nuevo régimen de votación, ya que viene sonando que habrá una iniciativa de un sistema de lemas. Para que pueda implementarse, primero se debe modificar la ley 613 N, la cual prohíbe cambiar el sistema electoral un año y medio antes de la próxima elección. Para ello, es necesario una mayoría calificada de 24 diputados. Si se consigue el número, se deberá achicar el plazo de la normativa.

Diputados

Diez diputados con base en Chimbas, Rivadavia, Sarmiento, Iglesia, Valle Fértil, 9 de Julio, 25 de Mayo y Jáchal quieren o no descartan candidatearse para sus respectivas Intendencias.

Mandatos

Son 12 los intendentes que van por su segundo mandato y no pueden repetir, por lo que habrá una renovación obligada. Los siete jefes comunales restantes transitan su primer gobierno.