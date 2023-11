A las 21, antes del discurso de Javier Milei, pero poco después de que Sergio Massa reconociera la derrota, los libertarios José Peluc, Martín Turcumán, Yolanda Agüero y María Eugenia Raverta se subieron a la caja de una camioneta para hablarle a la militancia. Peluc festejó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) que, en ese momento, en el país era por el 55,72 por ciento, y dijo que había recibido las felicitaciones del gobernador Sergio Uñac. Pero enseguida se acordó de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) de San Juan y se quejó de que no "llaman", aunque aclaró que los "vamos a llamar". El libertario había marcado diferencias con el frente que encabeza Marcelo Orrego, tanto en días anteriores como este mismo domingo. Pero confirmado el triunfo, ofreció, frente a los seguidores libertarios, una posibilidad del diálogo.

La relación entre Marcelo Orrego y José Peluc no era la mejor y, aseguran referentes de ambos espacios, parece que sigue en el mismo punto. Los libertarios se quejan, entre otras cosas, de que el orreguismo no se haya pronunciado a favor de Milei en la segunda vuelta, a pesar de que referentes como Patricia Bullrich, y el mismo Mauricio Macri, sí lo habían hecho. ¿Por qué es importante el vínculo entre Orrego y Peluc? El gobernador electo ha quedado en desventaja política y cualquier contacto con Milei le podría allanar el camino para gestionar la provincia. En sentido contrario, si no maneja bien los contactos, Peluc puede transformarse en un problema más.

Ya con la victoria confirmada, Peluc no dejó pasar la oportunidad de mencionar que no había recibido un llamado del santaluceño, con quien ahora deberá trabajar, pero también agregó ante la prensa que "si tengo que llamarlo yo primero no tengo problema, porque necesitamos construir una Argentina distinta".

Respecto de lo que se viene para la vida política del país, el dirigente dijo que los argentinos "van a tener que acostumbrarse a este sonido", en referencia a un audio de una motosierra que reproducían los parlantes en la sede de Avenida Libertador y Urquiza. "Se viene (un corte) para los privilegios, para la política, porque queremos la libertad para los argentinos y hay que construirla de la mano de todos", aseguró mientras a su alrededor los militantes libertarios aplaudían. Poco después, uno de los seguidores se subió con una motosierra real a la caja de la camioneta. Peluc dijo que habló media hora antes con Javier Milei, quien lo felicitó por el buen resultado que obtuvieron en San Juan y también dijo que en el gobierno libertario nacional habrá "varios sanjuaninos", aunque evitó dar precisiones sobre nombres. Hay al menos 50 cargos nacionales en San Juan que ahora podrán ser ocupados por libertarios.