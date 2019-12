Tras 15 días de recibir duras críticas, el intendente de Angaco, el bloquista Carlos Maza Peze, dio marcha atrás al aumento de sueldo del 50 por ciento que había establecido para él y los concejales. Así, el propio jefe comunal se vio obligado a impulsar la nueva medida, la cual fue aprobada el jueves por el Legislativo municipal. Según quedó fijado, la ordenanza fue una respuesta a los reclamos que el intendente recibió por parte de los trabajadores nucleados en el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y de los vecinos del departamento, que pusieron el grito en el cielo al conocer la suba. De esa manera, los salarios de ese sector político se regirán con el valor que había determinado la administración de José Castro.



Luego de impulsar y concretar la suba, la cual reveló DIARIO DE CUYO, Maza Peze no sólo recibió cuestionamientos de los angaqueros. Los dardos vinieron por parte del presidente de la Convención bloquista, Luis Rueda; del diputado departamental, Marcelo Mallea; y hasta del propio gobernador Sergio Uñac, quien consideró que el incremento "no fue una buena primera medida" (Ver protagonistas). Es que la movida se había plasmado en la primera sesión del nuevo Concejo Deliberante y no habían pasado ni 24 horas desde que el jefe comunal estaba en funciones en el sillón municipal.



La polémica por los aumentos había subido de temperatura, ya que, tras las críticas que realizó Rueda en Radio Sarmiento, se filtró un audio de Whatsapp en el que Maza Peze cuestionaba al dirigente bloquista, se defendía de las críticas y trataba de calmar a sus seguidores al indicar "quédense tranquilos, no pasa nada". También apuntó contra la prensa y bajó línea al manifestar que "no hay que atender a los medios y a la madre que lo parió". El intendente le había dicho a este medio que la ordenanza era legal y luego de que estallara el escándalo, no contestó más los llamados, al igual que cuando se trató de consultarle sobre la marcha atrás. No es el único que no responde, ya que tampoco lo hacen los concejales, tanto los que están con el jefe comunal como los que acompañan a Castro.



Además de las críticas por lo inoportuno del aumento de sueldo y a un día de asumir en la gestión, los cuestionamientos se dirigieron al porcentaje de incremento. Es que la cifra surgió en medio de una crisis económica nacional en la que los ingresos resultan escasos frente a la inflación. De acuerdo a disposiciones internas, el sueldo del intendente está atado al del ministro de Gobierno de la provincia. Según había confirmado oportunamente Maza Peze, antes del cambio, el salario representaba el 60 por ciento del funcionario del Ejecutivo y el jefe comunal movió esa referencia al 90 por ciento. Así, su remuneración de 112 mil pesos, sin los descuentos por ley, pasó a los 168 mil pesos. En el caso de los concejales, para el presidente del Legislativo se estableció el parámetro del 55 por ciento del haber del intendente (92.711 pesos) y para el resto de los ediles, el 48 por ciento, (80.911 pesos).



Según se pudo conocer, y tal cual quedó plasmado en la nueva ordenanza, Maza Peze se reunió con miembros del SUOEM, quienes le plantearon el reclamo, y también hubo encuentros entre sus colaboradores, los concejales y un grupo de vecinos. "Escuchada la opinión del pueblo de Angaco y habiéndose hecho eco de la voluntad popular, sustentado en la firme convicción de que la nueva conducción ejecutiva municipal debe estar cerca de los angaqueros", Maza Peze justificó la baja de la ordenanza por una nueva.

Sueldo

60

Es el porcentaje, respecto a la remuneración del ministro de Gobierno, que cobrará el intendente de Angaco. Esto es, de acuerdo al sueldo de octubre, que son 112 mil pesos.

Protagonistas

CARLOS MAZA PEZE

Intendente de Angaco

"El salario se encontraba por debajo de lo que debía estar y se ha trabajado en base a lo que permite la ley y pensamos que, a lo mejor, es con lo que debemos comenzar. No estamos haciendo nada fuera de lo que no corresponda. Hay intendentes que están al 100 por ciento de lo que gana un ministro".

LUIS RUEDA

Dirigente bloquista

"Me enteré después de la decisión. Si hubiera podido aconsejarlo, le hubiese dicho que no era el momento. Primero tendría que haber comenzado con un aumento a los trabajadores municipales y después a la planta política. Me parece que no fue el momento acertado. Por eso ha habido bastantes quejas".

SERGIO UÑAC

Gobernador

"Es un tema complicado. No son buenas las medidas que tienden a aumentar salarios. No es una buena primera medida para comenzar con una gestión. Todos los municipios son autónomos y cada autoridad comunal debe hacerse cargo de los hechos que genera y de las consecuencias que puedan haber".

MARCELO MALLEA

Diputado por Angaco

"No era el momento adecuado para sacar un aumento para la planta política, teniendo en cuenta la delicada situación que vive no sólo el departamento sino la provincia y el país, los productores, los comerciantes y aquellas familias que están perdiendo sus trabajos en Angaco. Fue un error y una ordenanza desacertada".