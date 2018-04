Rivales. Además de la disputa por el pago de las vacaciones no gozadas, Ana María López y Fabián Martín se habían cruzado por diferentes temas.

Al dejar en diciembre de 2015 la conducción de Rivadavia, Ana María López y un grupo de exfuncionarios reclamaron el pago de vacaciones no gozadas, pero en la actual gestión de Fabián Martín se las negaron porque entendían que no correspondían. La puja desembarcó en la Justicia y luego del fracaso de una mediación previa, hay un principio de acuerdo para el desembolso. El abogado de la exjefa comunal y de cuatro exintegrantes de su gabinete practicó una liquidación por todos ellos que ronda los 140 mil pesos y los representantes legales del municipio y el titular del Ejecutivo deben dar el OK en una audiencia fijada para el miércoles.



A un día de dejar la gestión, Ana María sacó un decreto en el que dispuso el pago de las vacaciones no gozadas para la plata política. Sin embargo, Martín lo anuló porque entendía que no correspondía el desembolso en base a una ordenanza que señala que al plantel político del municipio les corresponde, cualquiera sea su antigüedad en el cargo, una licencia anual de 15 días corridos, pero que si la persona no se la toma no tendrá derecho "a reclamar indemnización o compensación económica alguna".



Tras el rechazo, la exjefa comunal realizó la demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo por 30.217 pesos. Su marido, Alberto Herrera, quien fuera subsecretario de Obras, siguió el mismo camino y reclamó 17.077 pesos. La exsecretaria privada, Flavia Zaneti, solicitó 9.758 pesos, mientras que el exasesor Sergio Nazzar pidió 13.417 pesos.

En la movida también se anotó la expresidenta del Concejo Deliberante, Adriana Catraro, con 19.516 pesos. Las sumas actualizadas y en conjunto orillan los 140 mil pesos, señaló el abogado Alberto Romero, quien representa a todos los demandantes.

El profesional manifestó, al igual que fuentes judiciales, que los abogados del municipio han manifestado la voluntad de llegar a un acuerdo. Al ser consultados, desde la comuna no brindaron información.