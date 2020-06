La presentación de un protocolo para poder llevar adelante en agosto las elecciones del Foro de Abogados abrió la puerta para las discusiones políticas de aquellos sectores que buscan hacerse de la Vicepresidencia y de la mayoría del Directorio. Así, hasta el momento, son tres las agrupaciones que han manifestado que darán pelea: el oficialismo, que nuclea la Agrupación de Abogados Justicialistas, y que actualmente tiene como presidente a Gustavo Giaccagli; el opositor Foro Independiente, que encabeza el extitular de la entidad, Marcelo Arancibia; y el espacio que tiene como referente a Marianela López, quien también condujera la institución. Si bien desde los tres grupos indicaron que van a jugar, hasta el momento no hay nombres para las listas.

La disputa en el Foro está atada a la decisión que tomará el Ejecutivo provincial y el Comité Covid-19, ya que las autoridades de la institución presentaron un protocolo para llevar adelante el comicio (Ver recuadro). Giaccagli explicó que el documento se entregó el miércoles con el objetivo de que se apruebe lo antes posible, ya que la entidad que nuclea a los profesionales tiene la obligación legal de hacer el llamado a elecciones y comunicar esa convocatoria, con un edicto, antes del 30 de junio. De tener una respuesta negativa, algunos interpretan que deberá existir una ley que disponga la suspensión de los comicios o que se permita la prórroga de los mandatos. Hasta el momento, existe una imposibilidad de elegir autoridades por el aislamiento obligatorio por la pandemia.

Desde el punto de vista político, la elección del vicepresidente y de tres de los cinco miembros del Directorio representará una pelea clave por el manejo del Foro de Abogados. Es que el que se imponga en las urnas podrá hacerse de los cuatro puestos que están en juego y, así, tener prácticamente el dominio de la institución. Un ejemplo del peso de esta elección fue lo que ocurrió en 2018 cuando la agrupación de abogados peronistas triunfó y ubicó a Sergio Saffe Peña en la Vicepresidencia y se quedó con la mayoría del Directorio. Ese bloque le planteó una dura oposición al entonces presidente Marcelo Arancibia, del Foro Independiente, al punto que ambos sectores llegaron a realizar reuniones de Directorio por separado, lo que presentó un quiebre.

De acuerdo con lo que indicaron los referentes de los tres sectores, todos tendrán un armado para las próximas elecciones. En el caso del oficialismo, buscarán mantener la mayoría que ostentan hoy con la conducción de Giaccagli, mientras que es un hecho que Saffe Peña no irá por la reelección. En el espacio del Foro Independiente buscarán retomar los lugares que perdieron en las dos últimas elecciones, mientras que, por el lado de López, fuentes del sector indicaron que apuntarán a que una mujer pueda ser la candidata a la Vicepresidencia del Foro.

Los mandatos finalizan en septiembre, por lo que, de no poder hacer la elección, la entidad deberá buscar un mecanismo para sortear ese conflicto. Giaccagli confirmó que, en una reunión que se dio el lunes pasado, les indicó a los expresidentes que no hay intenciones de prorrogar los mandatos. Así, de generarse la vacante, no descartan que puedan ser cubiertas con los vocales suplentes de la institución, explicó el actual titular del Foro.

Más mesas y extensión horaria



El Foro de Abogados presentó ante el Comité Covid-19 de la provincia un protocolo para poder llevar adelante la elección en agosto. Lo hizo tomando todos los recaudos necesarios respecto a distanciamiento y cuidado sanitario de los profesionales. Según indicó el presidente, el objetivo es incrementar la cantidad de urnas para la votación, llevándolas de cuatro a ocho. Además, que la sede de la institución no sea el único lugar para la votación, ya que se le pedirá a la Corte de Justicia el uso del edificio 25 de Mayo y el flamante Anexo Mitre. Por otro lado, la entidad que nuclea a los profesionales propuso que se amplíe el horario de votación, de 8 a 18 horas (antes era hasta las 14). Un punto clave es que, según indicó Giaccagli, está prevista una comunicación por mail a cada abogado para indicarle un horario tentativo de votación, para así evitar que se genere amontonamiento en las urnas.