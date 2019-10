Equipo. Gattoni dejará de ser ministro el 10 de diciembre cuando asuma como vicegobernador de la provincia. No se descarta que un miembro de su equipo, Marisa López y Gerardo Torrent, ocupe su lugar.

El mecanismo local para que los salarios de los empleados estatales no pierdan frente a la inflación pende de un hilo para 2020. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, aseguró ayer en rueda de prensa que si la actual situación económica continúa hacia el próximo año "habrá que hacerle alguna modificación a la cláusula gatillo porque si no, no la vamos a poder cumplir". Es que para este ejercicio, la medida le costará caro a la gestión uñaquista por la crisis nacional. El gobierno había acordado un aumento salarial del 27 por ciento en tres tramos y la aplicación de dicha herramienta si la inflación superaba ese valor. Así, a fin de año y por la suba de precios, la provincia terminará pagando casi el doble de lo que tenía previsto en marzo, ya que la inflación estimada a diciembre es del 55 por ciento. A su vez, el funcionario reiteró que su instrumentación para este año está asegurada.



El titular de la cartera de Hacienda resaltó que lo que brindó fue una opinión en base a su experiencia, ya que no estará en el gabinete de Uñac el año que viene. Gattoni asumirá el 10 de diciembre como vicegobernador, la segunda autoridad más importante de la provincia. Pero sus definiciones son tenidas en cuenta por la gestión local, ya que se trata de un ministro clave y de confianza del Gobernador, que tiene cuatro negociaciones salariales en su haber. La cláusula gatillo fue una medida especial que sirvió para llegar a un acuerdo paritario con los empleados estatales y San Juan fue una de las pocas provincias que la implementó en los últimos años. Se comenzó a aplicar en 2017, cuando se activó con el último valor de inflación de diciembre, continuó en 2018 y se reiteró durante este año, pese a la crisis económica (ver recuadro).



Gattoni indicó que "la cláusula gatillo, tal cual está, con este escenario, no la vamos a poder aplicar el año que viene. No digo descartarla, pero sí buscarle alguna modificación, de manera que se pueda cumplir". El alfil uñaquista no dio precisiones sobre qué tipo de modificaciones se le puede aplicar a la medida, ya que aclaró que será materia de análisis del futuro equipo económico.



Por otro lado, sostuvo que "tenemos que buscar la manera de no poner en riesgo ni los haberes de los empleados públicos ni las prestaciones de los servicios básicos" y reiteró que "de persistir estas condiciones, la cláusula gatillo así como está, es de muy difícil cumplimiento".



De acuerdo al avance de la inflación de este año, el mecanismo de recomposición salarial le representará a la gestión uñaquista unos 425 millones de pesos extras. Es que en marzo, la paritaria cerró en un 27 por ciento, mientras que se espera que la suba de precios a diciembre alcance un 55 por ciento, esto es, 28 por ciento de diferencia. Cada punto porcentual representa unos 15,2 millones de pesos a las arcas provinciales, por lo que la diferencia será mayor a los 400 millones de pesos.



A su vez, el proyecto de presupuesto nacional que presentó el macrismo en el Congreso prevé una inflación del 34 por ciento para 2020, pero las consultoras privadas estiman un valor superior cercano al 40 por ciento. Sobre esa diferencia, Gattoni recordó que en los últimos años las previsiones de inflación oficial "nunca se han cumplido", lo que hace más difícil hacer una estimación para los recursos.

Tres años seguidos de cláusula gatillo

La gestión uñaquista comenzó a aplicar la cláusula gatillo en el acuerdo salarial de 2017. Ese año, la paritaria se cerró en un 22 por ciento en dos veces, 16 retroactivo a marzo y 6 a partir de agosto. Pero la inflación culminó en un 24,8 por ciento, por lo que con el sueldo de enero de 2018, la administración local tuvo que aplicar la cláusula por primera vez.



En 2018, el acuerdo paritario fue de un 17 por ciento, también en dos veces: 12 en marzo y 5 en julio, pero la inflación cerró en 47,6 por ciento, por lo que la medida, para que los empleados estatales no pierdan frente a la inflación, representó hacer frente a un desfasaje del 30,6 por ciento.



Para 2019 el acuerdo salarial fue del 27 por ciento en tres veces y se espera que la inflación anual alcance el 55 por ciento, por lo que la cláusula gatillo representará un 28 por ciento.

Aumento

5,9

Es el porcentaje de incremento que tendrán los empleados estatales en el salario de octubre. Se paga el jueves 31.

Diferencia acumulada

10,7

Es el porcentaje de aumento que tendrán los estatales en octubre respecto al sueldo que cobraron en febrero.

------ Destacado Inicio ------

Masa salarial

------ Destacado Fin ------

Con la liquidación del sueldo de septiembre, el Ejecutivo desembolsó 2.422 millones de pesos para hacer frente a sus obligaciones con sus 42 mil empleados. Se trata de una cifra importante, que se refleja en el mercado económico local, especialmente en el comercio. Ese valor será más alto con la nueva liquidación.