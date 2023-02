Uñac y la camiseta de Munisaga

En la Vuelta a San Juan, unas militantes le pasaron una camiseta a Uñac, quien no tuvo problemas en exhibirla y sacarse una foto. Ahora, en la prenda estaba el rostro del secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien se candidateará en Rawson. Ahí empezaron las especulaciones sobre si es o no su preferido o uno más. Algunos dijeron que llegó a ver quién salía en la remera y otros bromearon con que no llegó a notarlo.

- ¿Inescrupuloso?

Un peronista y un dirigente de JxC confesaron ser fanáticos de la serie House of Cards, que cuenta la historia del implacable e inescrupuloso demócrata estadounidense Frank Underwood, quien hizo de todo para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Ambos, cada uno por su cuenta, coincidieron en que, en el transcurso de la semana que pasó, vieron un hecho y su manejo que les recordó a una maniobra del ambicioso político de la serie televisiva. Por la sensibilidad del tema, el protagonista y la movida terminan siendo irreproducibles.

- Mensajes

El presidente de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, no quiso contestarle y evitó la polémica con el fiscal General Eduardo Quattropani, quien le había dicho a este medio que el ministro era "una piedra en el camino" para que el Ministerio Público tuviera su propio presupuesto, entre otras críticas. No obstante, el jefe de los fiscales lanzó otro dardo en su grupo de difusión de Whatsapp de información para periodistas, en el que remarcó que el Equipo Científico de Investigación de Tucumán, que realizó la extracción de muestras a los padres de la andinista fallecida "Paty" Altamirano, "depende del Ministerio Público" de la provincia tucumana, "como corresponde".

- Cambio

Luego de que este medio informara que el empresario Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, le enviara una carta documento al Partido Demócrata para que sacara un posteo en el que lo trataban de "corrupto estafador", desde la fuerza política retiraron la publicación en Facebook.

- Presupuesto

Angaco aún no tiene presupuesto, ya que los tres concejales opositores (que son mayoría y tienen el control del Legislativo) no lo han tratado. En Rawson, tal cual se publicó en esta sección, directamente lo rechazaron.