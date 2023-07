La reunión estaba prevista para hoy a las 11, pero, al tener todos los modelos de votos que serán usaron en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, la Justicia Federal con Competencia Electoral decidió adelantar el encuentro con los apoderados de las agrupaciones. Así, la cumbre se realizó ayer a las 11.30, en la que los representantes de los ocho espacios que competirán pudieron ver los modelos presentados y solicitar cambios si lo creían necesario. No hubo ningún planteo, por lo que el secretario Electoral, Edgardo Benítez, dio por oficializado los votos de todos las agrupaciones. La decisión no es menor, ya que, según confirmó, dicho OK a los modelos impide que se realicen cambios como los que estaban circulando dentro del frente Unión por la Patria (UxP). Es que, hasta antes de la reunión, dirigentes de esa alianza promovían una lista unidad entre el uñaquismo y el giojismo, lo que quedó descartado tras la oficialización de boletas.

Con el OK a los modelos, los frentes y partidos quedaron habilitados para imprimir las boletas.

Con los votos listos, cuatro son las coaliciones que competirán en las PASO y solo en tres habrá internas. En Unión por la Patria (UxP), Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) - Unidad se presentaron dos listas, mientras que La Libertad Avanza tuvo un sólo armado. Además, habrá cuatro partidos que jugarán en soledad: la Cruzada Renovadora, Movimiento Libres del Sur, el Socialismo y el Partido Popular.

Un punto clave que aclaró Benítez, en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, es qué ocurre si un precandidato renuncia a su cargo. Es que, en los últimos días, sonó con fuerza que el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, podría ocupar un lugar de relevancia en la lista giojista. Bajo un supuesto escenario de cambio de figuras, el secretario electoral dijo que "si se produce una renuncia, tendremos que analizar el caso en particular. En principio, se debería aplicar la misma norma que cuando son electos, esto es, el cargo vacante se debería ocupar con quien le sigue en la lista". Así, toda la estructura de precandidatos, incluido suplentes, debería subir.