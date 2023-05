Luego de que el Tribunal Electoral Provincial (TEP) confirmara que el domingo se llevará adelante la elección para todas las categorías, menos la de gobernador y vice, los abogados de la subagrupación de Marcelo Arancibia y del frente Unidos por San Juan (UxSJ), que lidera Marcelo Orrego, dieron los últimos manotazos en busca de una suspensión. Los planteos apuntaron a que el organismo electoral revea su decisión y, en esa línea, defina no realizar la elección del 14. Las medidas se presentaron a sólo cuatro días de que los sanjuaninos asistan a los cuartos oscuros y con una resolución de parte del TEP que había indicado la continuidad del cronograma electoral. Una respuesta negativa, como la que tuvo ayer Arancibia, habilitaría a apelar ante, por ejemplo, la Corte de Justicia local o, incluso, la Corte Suprema, pero ya no hay tiempo para que ninguno de los tribunales tome cartas en el asunto y defina un freno. El espacio de Orrego hizo la presentación ayer por la tarde y, al cierre de esta edición, se esperaba una resolución, la que, todo indicaba, será de rechazo.

El Tribunal Electoral hizo pública su decisión tras el fallo de la Corte Suprema. No obstante, los opositores buscaron, más que nada, protagonismo y cuestionar la elección del domingo para los cargos de diputados, intendentes y concejales. Incluso, desde UxSJ reconocieron que el TEP no va a cambiar su postura, más si emitió una resolución denegando el planteo al Arancibia. De todas formas, indicaron que entienden que la elección se debe llevar adelante para todas las categorías en conjunto, más si la Constitución indica que el gobernador y el vice se debe elegir "conjuntamente con los diputados provinciales del año que corresponda". Así, afirmaron que están en contra de lo que estableció el TEP y dicha postura debe ser plasmada por escrito.

Si bien los sectores de Orrego y Arancibia presentaron escritos bajo lo que establece el artículo 185 de la Constitución, había diferencias. Los segundos apuntaron a que, si no había tiempo para que el Tribunal emita una resolución de fondo, dicte una medida cautelar y, así, frenar la elección para los cargos de diputados proporcionales y departamentales. Además, dejaron la puerta abierta para acudir a la Corte Suprema.

El TEP rechazó dicho escrito con dureza al indicar que "la argumentación traída por los recurrentes supone la utilización de método interpretativo absolutamente contrario a toda lógica y sentido de lo jurídico, pues lo que propone es que se parta de suponer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no conoce las previsiones de la Constitución Provincial en cuanto a la elección de Gobernador y Vicegobernador (art 185) o que desconoce la normativa electoral vigente en la provincia, ambas proposiciones absolutamente inadmisibles".

Además, dijeron que "no resulta ocioso dejar dicho que, desde el punto de vista constitucional, el 14 de mayo coexisten veinte actos comiciales distintos. El primero de carácter provincial, convocado por el Gobernador de la provincia, y los diecinueve restantes, convocados por cada uno de los 19 municipios, cuyos intendentes han adherido a la invitación efectuada por el Poder Ejecutivo a la fecha del acto comicial, lo que no le hace perder la naturaleza de acto comicial propio de cada municipio". Por último, remarcaron que el fallo de la Corte Suprema "ha sido categórico, no dejando lugar a interpretaciones distintas". Mariano Domínguez, uno de los apoderados de UxSJ, indicó que, con un fallo negativo, "evaluaremos qué camino seguir" y que ir a la Corte local "es una posibilidad".

Por otro lado, José Peluc, coordinador del frente Desarrollo y Libertad, encabezó ayer una conferencia de prensa en la que cuestionó la judicialización hecha por integrantes de UxSJ.