El Sindicato de Peones de Taxis de San Juan, entidad adherida a la Federación Nacional, organizó a partir de las 10 de la mañana de hoy una movilización con vehículos, la cual implicará corte de calles; hasta las puertas de la Subsecretaria de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos. El motivo de la manifestación será para pedir la registración laboral y dejar de pagar monotributo. También para protestar y denunciar los descuentos del 30% que hace la empresa Oeste, ya que según dicen, esa rebaja que logran los pasajeros al contratar el coche a través de una aplicación, termina perjudicando al trabajador que debe absorberlo y se le reducen los ingresos por ese motivo.



Bajo la consigna ""No al 30% de descuento, no al monotributo; sí a la registración laboral" el sindicato manifestó a través de un comunicado que el objetivo es "reclamar por los abusos y hostigamientos laborales a los trabajadores que no quieren trabajar con el 30% de descuento", al menos siendo monotributistas.



El Secretario General del Sindicato, Gustavo Gomez, explicó que estas problemáticas afectan a 1.370 taxis y 400 remises registrados en la provincia de San Juan. Agregó que en el sindicato están muy preocupados porque además de que la recaudación del taxi cae, la empresa Oeste provocó un perjuicio al trabajador al ofrecer un descuento del 30% al cliente por pedir el viaje a través de la aplicación de la empresa. ""El descuento lo termina absorbiendo el chofer y no la empresa", dijo Gómez, quien agregó que esto pasa porque los choferes no están registrados y no son trabajadores en relación de dependencia de las empresas de taxis, sino que deben anotarse como monotributistas y alquilan la licencia y la frecuencia del auto. Esto cuesta unos 1.400 pesos por día en las diferentes empresas. Como cada vez se usa más la aplicación del descuento del 30%, las otras empresas operan cada vez menos mientras que Oeste se está convirtiendo en un monopolio de 635 autos", dijo Gómez. ""En un viaje de $300, con el descuento el chofer recibe sólo $210 y a la hora de pagar el alquiler la empresa no reconoce ese descuento" se quejó.