Momentos de tensión se vivieron esta mañana en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía de la UNSJ, lugar en el que se iba a tratar la reforma del estatuto, consideración de balance y memoria de DAMSU. Para el evento habían sido convocados todos los afiliados activos de la obra social, pero la convocatoria fue muy superior a lo que al parecer se esperaba.

Con capacidad para 300 personas sentadas, hubo afiliados que abarrotaron los pasillos y una cuadra de cola esperando para inscribirse, mientras que adentro el mal clima iba en aumento. Tanto que Zulma Corzo amenazó varias veces con desalojar el salón.

"No se puede llevar a cabo la asamblea porque hay gente afuera que tiene el mismo derecho a participar que la que está adentro, sería inválido tomar una decisión con gente afuera. Tiene más olor a que lo han hecho a propósito para que no se haga la asamblea. Hay una estrategia de no querer que se realice porque de esta forma saben que no llegan con los números. No se puede hacer una reforma del estatuto del DAMSU sin que los afiliados titulares conozcan el contenido de los artículos que se quieren modificar", afirmó el rector Oscar Nasisi.