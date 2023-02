Consultado sobre si va a competir como candidato a gobernador dentro del espacio opositor Unidos por San Juan (UxSJ), que conduce Marcelo Orrego, el exdiputado nacional Eduardo Cáceres dijo que "esta semana vamos a tener novedades". Sin dar una definición concreta, el exlegislador macrista indicó que "está tomada la decisión (de competir o no), pero la vamos a hacer pública esta semana". Así, manifestó que "no estoy diciendo que voy a ser candidato a gobernador, digo que esta semana vamos a tomar la decisión y va a haber sorpresas". A su vez, aseguró que, si pelea por el máximo cargo, lo hará bajo el mismo frente de Orrego. En esa línea, fuentes de la coalición indicaron que la postulación de Cáceres se dará mañana, aunque no trascendió ni la hora ni el lugar.

Para competir, el macrista deberá presentar candidatos a intendente en, al menos, 10 departamentos, más sus respectivas listas de concejales y sus suplentes. También, una nómina de diputados proporcionales, más los legisladores de cada uno de los distritos. Cáceres había dicho que iba a tomar una definición la semana pasada, pero nada de eso ocurrió. Ahora, indicó que en estos días hará el anuncio, lo que reforzaron fuentes de la alianza opositora al manifestar que lo llevará adelante mañana. El exdiputado había sido denunciado por Gimena Martinazzo y procesado por lesiones, pero fue desligado por la Justicia.