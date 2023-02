La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, habló en exclusiva con DIARIO DE CUYO un día después de que anunciara, a nivel nacional, el lanzamiento del programa "Volvé a Estudiar" dentro del plan Potenciar Trabajo, el cual apunta a que los beneficiarios puedan terminar sus estudios primarios y secundarios. La alfil del presidente Alberto Fernández señaló que, "de los 19.800 Potenciar Trabajo en San Juan, unas 6.000 personas no han terminado la escuela", lo que incluye ambos niveles. En ese marco, la funcionaria puso en valor la situación provincial, ya que indicó que, dentro del plan en todo el país, "San Juan tiene mejores valores que Nación en personas que no terminaron la primaria". Así, explicó que, a nivel nacional, aquellos que reciben la ayuda y no han terminado la primaria representan el 10 por ciento, mientras que, en la provincia, la cifra está "muy por debajo", ya que llega al 6,7 por ciento, es decir, unos 1.200.

Ayer, junto al gobernador Sergio Uñac, la ministra firmó convenios que tuvieron como resultado el aporte nacional por 268 millones de pesos, entre los que se encuentran fondos para la construcción de un centro integrador comunitario (CIC), en La Bebida, recursos para equipamiento destinado a comedores comunitarios y para un banco de herramientas, con el objetivo de que personas aprendan un oficio. En diálogo con este medio, dio detalles del "Volvé a Estudiar", en el que indicó que la certificación necesaria para mantener el subsidio no será exclusiva de las unidades de gestión, como los movimientos sociales, sino que estará en manos del sistema educativo. Dichas organizaciones han enfrentado críticas por los manejos discrecionales en la administración del Potenciar Trabajo. De hecho, Tolosa Paz criticó la postura de distintas agrupaciones que, tras el anuncio, salieron a cuestionarla porque entienden que perderán el manejo de los planes al no tener en manos la certificación. Sobre ese punto, la funcionaria dijo que "la respuesta que esperaba era el acompañamiento, pero no me preocupa. Nosotros transferimos ese dinero para que haya una contraprestación, no para marchar ni para que nadie cobre una cuota, tampoco para que haya un acampe o para que sean rehenes de nadie. Queremos el pleno ejercicio de las libertades y decisiones de las personas".

"Con Uñac vamos a ir buscar a los 1.200 sanjuaninos que no han terminado la primaria"

Sobre el sistema, Tolosa Paz indicó que habrá un contacto vía mensaje con los beneficiarios y, a través de una app (Tina,) se les mostrará un mapa en el que figurarán las escuelas más cercanas a su domicilio para que "puedan terminar sus estudios primarios". Así, dijo que "tendrán tiempo hasta el 15 de marzo para inscribirse", fecha que puede cambiar dependiendo del sistema educativo provincial.

Sobre los datos locales, la ministra destacó que "me impresionan muchas provincias, como San Juan, en las que uno puede pensar que, por cuestiones de vulnerabilidad, la existencia de zonas rurales y la distancia, la terminalidad educativa es igual o superior a la media nacional. Sin embargo, están por debajo. Incluso, mejor que el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) y CABA (Ciudad de Buenos Aires)". Así indicó que, a nivel local, el Potenciar Trabajo tiene un padrón de 21 mil personas, "pero los que validaron sus datos fueron 19.800 personas". De ese total, poco más del 6 por ciento, "unas 1.200 personas no tienen la primaria. Es un número muy acotado, por debajo de la media nacional". A nivel país, "aquellos que pertenecen al programa y no han terminado la primaria representan el 10 por ciento del padrón y San Juan tiene el 6,7 por ciento. Acá hay una impronta importante en materia educativa, lo que permite lograr grandes estándares de terminalidad". Además, la funcionaria dijo que, de las 1.200 personas, "el 60 por ciento (720) son mujeres que, en su gran mayoría, son madres con dos o tres hijos y personas discapacitadas o adultas a cargo, lo que se les dificulta aún más terminar la escuela".

Consultada sobre si le molestó la postura que tomó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que no se mostró a favor de la medida, Tolosa Paz dijo que "no hay nada que me moleste. Todos los movimientos sociales tendrán todas las ganas de expresarse en contra. Sólo los llamo a reflexionar. Son quienes tienen las unidades de gestión y, en todo caso, no pudieron escuchar la demanda", que implica terminar la escuela.