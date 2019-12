El Parque de la Diversidad fue el escenario el viernes de un brindis de fin de año entre las autoridades y empleados de la Secretaría de Estado de Ambiente. Tras el encuentro circularon versiones de que se usaron fondos de la repartición para la colocación de mesas y sillas y el traslado de personal a través de movilidades del Parque Anchipurac. Al ser consultado, el titular del área, Raúl Tello, negó que se utilizaran recursos públicos y destacó que tanto los funcionarios como los trabajadores pusieron plata de sus bolsillos para el festejo. Y con respecto al ómnibus que contrata el moderno Centro Ambiental, explicó que “debe haber sido una donación” del propietario que presta el servicio.

A principios de este año, la gestión uñaquista sacó una circular interna (la número 2) en la que prohibió que saliera dinero de las reparticiones para financiar celebraciones por las fiestas de fin de año. El objetivo es básico. Evitar que se utilicen recursos públicos en actividades que no tienen nada que ver con el funcionamiento del Estado. En el Gobierno aclararon que eso no impide que los trabajadores y autoridades lleven a cabo ágapes, siempre y cuando la plata salga de sus propias cuentas. Por lo general, se suelen hacer sobrios agasajos en las distintas dependencias sobre el cierre de la actividad oficial, por lo que el encuentro de Ambiente llamó la atención debido a que se realizó en un lugar especial. De hecho, el festejo fue la comidilla en los pasillos del Centro Cívico.

Tello dijo que los funcionarios pusieron 1.500 pesos para el brindis.

El festejo de la Secretaría se dio el viernes en el Parque de la Diversidad y, según fuentes calificadas, hubo unas 100 personas, distribuidas en las clásicas mesas de una celebración. Tello negó que fuera organizado por la repartición y destacó que se gestó “entre los trabajadores del área”, que han hecho un brindis. “Entre todos han pagado y nosotros hemos participado colocando un poquito más de dinero”.

En ese marco, señaló que “los empleados han puesto plata, cada cual ha pagado 200 y 300 pesos” mientras que los funcionarios “hemos puesto de nuestro bolsillo 1.000 y 1.500 pesos”, debido a que “estaba la voluntad de juntarse y pasarla bien”.

Así, el titular de Ambiente resaltó que “no han salido recursos de la Secretaría, para nada. Porque si no estaríamos contrariando la circular que ha sacado el propio Gobierno. Por eso es que lo hemos hecho con absoluta austeridad”.

Además de las versiones, circularon fotos del personal en una movilidad que tiene estampado el nombre de Parque Anchipurac. Y el comentario fue que se le pagó al dueño del ómnibus, con dinero del Estado, para el traslado de los empleados. Sobre ese punto, Tello remarcó que “no me consta, pero si hubiera sido así, fue por una donación concreta que sí he escuchado. Fue una donación de la persona que nos presta el servicio, a los efectos de llevar a la gente que estaba más alejada y que no podía concurrir y a fin de evitar el riesgo de accidentes”.

Además, hizo hincapié en que “si hay algo que se ha evitado es usar los autos y las camionetas de la Secretaría”. En cuanto a las movilidades del Parque Anchipurac, explicó que “hay dos empresas que están prestando servicios y trasladan alumnos de los colegios” y reiteró que “ese viaje (por el del brindis) debe haber sido una donación que han hecho”.