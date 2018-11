Primeros pasos. De izquierda a derecha, Correa Esbry, de Capital Centro; Muñoz, de Desamparados; Dara, presidente del Concejo Deliberante; el intendente Aranda; Romera, de Trinidad, y Ormeño, de Concepción.

Primero, un encuentro en el municipio entre el intendente Franco Aranda y los presidentes de las cuatro Juntas de Capital. Y segundo, la posterior visita del jefe comunal a cada una de las sedes del peronismo del departamento. Gestos que se intensificaron la semana pasada y que muestran el apoyo de las cabezas de las estructuras políticas hacia la gestión de Aranda de cara a la elección clave del año que viene. Pero no sólo fueron señales sino que Roberto Correa Esbry, de Capital Centro; Mirta Ormeño, de Concepción; Beatriz Muñoz, de Desamparados, e Irene Romera, de Trinidad, reconocieron que hay un trabajo en conjunto con el titular del Ejecutivo, aunque evitaron hablar de lanzamiento de campaña dado que aún falta la palabra oficial de Segio Uñac y el propio intendente aún no se postula, pese a que admitió que tiene ganas de repetir. Los guiños y definiciones no son menores, ya que entre los actores hubo diferencias, pero la mira está puesta en retener el distrito más importante de la provincia y sumar votos a la segura candidatura del Gobernador para pelear por su reelección.

La confirmación de Uñac de establecer las PASO locales para el 31 de marzo y las generales para el 2 de junio viene acelerando los plazos de los diferentes actores políticos. Aranda señaló que citó a los presidentes de las Juntas a su despacho "para empezar a mirar hacia adelante" y "delinear algunas estrategias". Y la semana pasada visitó en dos días las sedes de Capital Centro, Desamparados, Concepción y Trinidad. Las Juntas departamentales son las estructuras partidarias del peronismo que desarrollan un trabajo político y territorial para llevar propuestas electorales y sumar voluntades. Y si bien el electorado capitalino es exigente y de meditar su voto, el poder de movilización de las Juntas tiene un peso para nada despreciable en una competencia electoral.

La relación de Aranda con los presidentes de las Juntas ha tenido sus vaivenes. En las legislativas nacionales de 2017, luego de que el oficialismo perdiera solamente en Capital, se habló de descordinación y resabios de internas por la falta de participación de las Juntas en las decisiones de la conducción municipal. Pero el año que viene no sólo están en juego los cargos nacionales, como los de diputados, sino los del ámbito comunal, desde la Intendencia, pasando por el puesto del legislador departamental hasta los concejales. Y sobre todo, el premio mayor: la Gobernación. Y si Uñac va por la reelección, como todo lo indica, apostará a recabar todo el caudal posible y a que todas sus espadas trabajen para tal fin y para sus candidatos sin miramientos.

En Capital está concentrado gran parte del peso del aparato opositor de Cambiemos, en el que han saltado chispazos entre algunos de sus integrantes (Ver Cambiemos...).

Entre algunos de los presidentes de Juntas, Ormeño reconoció que "teníamos miradas diferentes" y que "faltó dialogar más" para congeniar la gestión institucional que lleva Aranda y el trabajo político de las estructuras partidarias. Así, destacó que están aceitando todo para retener el departamento y sumar al proyecto de Uñac. Por su parte, Correa Esbry indicó que hubo "distintas formas de ver la política", pero "siempre he respetado la institucionalidad del municipio" y que "Aranda tiene derecho a una reelección".





>>Cambiemos en Capital

El peso de Cambiemos se encuentra en Capital. Los partidos que integran el frente o sus principales referentes tienen base en el departamento. Son los casos de Rodolfo Colombo, líder de Actuar y posible candidato a la Intendencia; Roberto Basualdo, aún presidente de Producción y Trabajo, el bloquista y exintendente Enrique Conti, y Eduardo Cáceres, del Pro. Otra fuerza que cuenta con su estructura en el distrito capitalino es Dignidad Ciudadana. Tanto en las PASO como en las generales de las legislativas de 2017, el principal frente opositor superó al oficialismo. El año que viene será otra elección, ya que estarán en juegos todos los cargos provinciales.

En las últimas semanas se produjeron chispazos en Cambiemos Capital dado que el concejal basualdista Gonzalo Campos cuestionó la futura candidatura de Colombo. No obstante, Basualdo respaldó al líder de Actuar, aunque aclaró que eso no implica que Campos pueda presentarse en la primaria.

>Estructuras

22 Juntas del PJ hay la provincia. Capital tiene cuatro y hay una en los restantes departamentos.

>En enero

El 10 de enero se sellarán las alianzas electorales y el 30 de marzo se definirán todos los candidatos para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).