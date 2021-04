Como director de Asuntos Legales de la UNSJ, José Luis Miolano sacó un dictamen en el que opinó que los profesores regulares no pueden candidatearse como rector ni como consejeros superiores ni directivos debido a que no accedieron a sus cargos docentes a través de concursos. El funcionario es, a la vez, postulante a decano en la Facultad de Ciencias Sociales bajo la agrupación de Rosa Garbarino, titular de Filosofía, que va a por el máximo sillón universitario. La postura de Miolano disparó la alarma en otro candidato al Rectorado. Jorge Cocinero, secretario de Obras de la casa de altos estudios, entiende que tal restricción a los regulares también frena las intenciones de sus aspirantes a llegar a los Decanatos, por lo que señaló que es una maniobra para dejar afuera a varios de ellos. Por su parte, Eduardo Carelli, postulante en Filosofía, también indicó que "puede existir una correlación" entre Garbarino y Miolano para obstaculizar su lista, ya que es docente regular y rival del espacio de la actual decana. La mujer y el jefe de Legales negaron las acusaciones y éste último habló de "mala fe como estrategia política".

La previa de las elecciones en la UNSJ levantó temperatura luego de que el Consejo Superior enviara a una comisión un pedido de una de sus integrantes. Se trata de Mónica Morvillo, quien, en líneas generales, viene señalando que los regulares no pueden votar ni ser elegidos como consejeros superiores y directivos porque, para ello, deben haber concursado sus cargos docentes, según establece la Ley de Educación Superior. El concurso implica un mecanismo de examen de antecedentes y oposición, mientras que la regularidad para unos 1.200 interinos con más de cinco años de antigüedad en sus puestos se dio, primero, a través de un coloquio cerrado y, luego, de manera automática, debido a las restricciones de presencialidad del año pasado por la pandemia del coronavirus.

Movida. Cocinero criticó a Miolano, ya que entiende que su dictamen puede afectar a sus candidatos. Además, apoya a Carelli en Filosofía.

Este último sistema fue avalado por el Consejo, la Asamblea Universitaria y el Ministerio de Educación de la Nación, por lo que en el estatuto de la UNSJ quedó contemplado que los docentes regulares (ya no habla de concursados) pueden acceder a los puestos de rector y vice, decano y vice y de consejeros superiores y directivos. Pese al OK en todas esas instancias, Morvillo siguió cuestionando esos puntos y volvió a hacer el planteo en el Consejo, desde donde enviaron su escrito, con el dictamen concordante de Miolano, a una comisión para que dé su punto de vista y sea elevado de nuevo al Superior para la decisión final.

El jefe de Legales destacó que siempre ha mantenido la misma posición sobre el tema. En síntesis, que los derechos políticos están contenidos en la ley de Educación Superior, que establece el concurso para cargos de rector y consejeros. Negó haber urdido algún plan con la decana de Filosofía y resaltó que nunca se refirió a los puestos de decanos de las facultades en su dictamen.

Sucede que Cocinero manifestó que "sin lugar a dudas, veo una maniobra política que intenta dejar afuera a nuestros candidatos, como Alejandro Álvarez, en Arquitectura; Osvaldo Estevez, en Ingeniería, y Leonardo Drazic, en Sociales". Además, reconoció que apoya a Carelli en Filosofía, aunque este ha liberado el voto al Rectorado dado que el espacio ha nucleado a la oposición contra Garbarino. Si bien evitó mencionar a la decana, admitió que "me llama la atención el dictamen de Miolano", dado que, siendo director de Legales y candidato, "no puede ser juez y parte, sabiendo que estaría favoreciendo a que se baje la candidatura de alguien que va a ser oposición en una facultad en el que está otro candidato". Miolano dijo que es precandidato y que su opinión no es vinculante, a diferencia de la de los decanos, que también son postulantes, pero que sí toman decisiones.

Carelli también dejó traslucir una jugada entre Miolano y Garbarino, aunque la decana salió con los tapones de punta.

Críticas cruzadas

"Es una falta de respeto del profesor Carelli que dude de una persona como Miolano, que ha ganado su cargo por concurso de antecedentes y oposición. Si tiene una denuncia que hacer por supuesta falta de ética, que la haga en la Justicia", destacó Garbarino. Carelli, además, había cuestionado que las autoridades en Filosofía obstaculizaron la inscripción de un listado de graduados, calificado como "una vil maniobra para evitar la participación política". Garbarino dijo que "el profesor falta a la verdad" y señaló que el estatuto señala que la inscripción es individual y que hubo tres denuncias de personas que se han visto estafadas en su buena fe.