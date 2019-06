Extensa. La Asamblea comenzó a las 9 y se prolongó hasta las 17. En la reunión se dio una situación insólita, ya que aprobaron un punto, pero los integrantes se dieron cuenta que necesitaban una mayoría calificada para que tuviera el OK, por lo que debe votarse nuevamente el viernes que viene.

El rector Oscar Nasisi estaba confiado de que la reforma del estatuto de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) iba a salir el viernes en la reunión de la Asamblea Universitaria. Pero todo se trabó por un "acuerdo" no cumplido, que generó malestar en algunos asambleístas y derivó en que se dividieran los votos y no se lograra la mayoría especial para darle el OK a dos cambios principales, que tienen que ver la representación en el Consejo Superior y la participación política a la flamante Escuela de Ciencias de la Salud en las elecciones 2020. La aprobación corre contrareloj, ya que si no se produce lo más rápido posible, a lo que se debe sumar el aval a nivel nacional, las autoridades de la casa de altos estudios faltarán al compromiso asumido con la unidad académica. Y tal situación, de generarse, abre la posibilidad de presentaciones judiciales desde esa Escuela por quedar excluidos de los comicios, lo que abre un escenario de puras especulaciones e incertidumbre.



Lo "pactado", a través de un dictamen de una comisión, era que Ciencias de la Salud metiera en el Consejo Superior a su director y un representante del estamento docente, por lo que la conformación iba a pasar de 36 a 38. Pero en la Asamblea, estudiantes pidieron que también se sumara a un representante de los suyos. Tal planteo derivó en que referentes de los no docentes también solicitaran un lugar, al igual que los egresados. Si se daban todas las incorporaciones, iba a producir un desfasaje en las cantidades y los docentes iban a quedar relegados, ya que la ley de Educación Superior establece que estos deben tener una representación no menor al 50 por ciento en el Consejo. Frente a ese escenario, prosperó la idea de sólo meter al alumno, dado que esto no alteraba las proporciones.



La iniciativa fue aprobada, pero en una elección reñida, lo que mostró la disconformidad, dado que lo acordado era que entrarán solamente los dos miembros de la Escuela. La movida de los alumnos (de agregar a uno de los suyos) contó con el aval del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, quien es el presidente de la comisión que sacó el dictamen que no contemplaba al tercer integrante. Es decir, votó en contra de la resolución que había encabezado. No fue el único, ya que hubo otros consejeros que forman parte de dicha comisión que apoyaron el reclamo estudiantil. Fuentes universitarias revelaron que la decisión del decano sorprendió y no cayó bien, y la atribuyeron a su interés de aliarse con el sector de los alumnos para su proyecto de llegar al Rectorado en 2020.



La incorporación de un representante más de los estudiantes desembocó en el malestar del espacio de los no docentes y de otros, como los de Ingeniería, que no acompañaron con sus votos para lograr la mayoría calificada del segundo punto central de discusión: el cambio de la fórmula ponderada a la hora de la elección del rector y vice, la cual también ya venía consensuada. A todo eso, los asambleístas se dieron cuenta que cuando le dieron el OK a la incorporación al Consejo Superior del director y docente de Ciencias de la Salud, más un alumno, no habían logrado la mayoría especial que se requiere. Por eso, al final se terminó cayendo también esa votación. Una situación insólita.



Como no quedaron aprobados los dos puntos, todo pasó a un cuarto intermedio para el próximo viernes. En esta semana empezarán a tallar los acuerdos para llegar a los números necesarios. El tiempo y la necesidad urgen, ya que el lunes 8 es feriado puente y comienza el receso de dos semanas en la UNSJ. Las autoridades deben enviar la reforma a la Nación para su aval y, según un antecedente de 2011, un trámite parecido demoró un año. Si no llega el OK rápido, no se podría disparar el calendario electoral, ya que no está Ciencias de la Salud, y si se hace, pueden haber acciones judiciales por dejar afuera a un sector universitario.



Versión



Debido a la demora para tratar la reforma del estatuto y la consecuente incorporación de Ciencias de la Salud circuló la versión de la prórroga de los mandatos de las autoridades. Nasisi lo descartó, pero lo cierto es que se abre un escenario de incertidumbre si los cambios no son aprobados antes de las elecciones 2020.