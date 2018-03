Oposición. La concejal justicialista Daniela Salinas mantiene serias diferencias con el intendente basualdista Leopoldo Soler.

La concejal justicialista Daniela Salinas le pidió el martes al Tribunal de Cuentas que audite las compras de materiales de construcción que realizó la gestión del intendente Leopoldo Soler en 2016, debido a que entiende que hay sobreprecios que van del 40 al 190 por ciento. No es lo único, ya que también expuso que se pagó poco más de un millón de pesos por una bloquera que aún hoy no se encuentra en el municipio y que una cooperativa recibe 400 mil pesos, pero que no se sabe si está en regla con la AFIP. El jefe comunal negó las acusaciones y apuntó contra la edil al señalar que no tiene fundamentos, mientras que Salinas no descartó ir a la Justicia si se comprueban las irregularidades.



En el Concejo Deliberante ullunero el PJ tiene mayoría, pero está dividido y Salinas es la que más férrea oposición le viene planteando al basualdista Soler, al punto de que este manifestó que "es la única concejal con la que no tengo relación". Para el tipo de exposición que hizo la edil, fuentes calificadas explicaron que el Tribunal de Cuentas puede analizar la presentación y auditar la cuenta municipal por esos temas. De encontrar anomalías puede formular cargos contra funcionarios por su responsabilidad en un eventual perjuicio patrimonial.



En su embestida por los presuntos sobreprecios, la concejal efectuó una comparación de los valores de los productos que el Ejecutivo municipal le compró a Claudio Gastón Rey con un comercio de Capital. La mercadería que está en la mira tiene que ver con materiales de construcción para viviendas de emergencia. El relevamiento que hizo Salinas reveló que para el caso del machimbre, la gestión de Soler pagó 128 pesos por unidad, mientras que en el otro negocio está a 87. Para las membranas de techo, el precio de la unidad facturada fue de 1.086 pesos, muy superior a los 490 del otro establecimiento. Y una situación similar ocurrió con palos rollizos, cuyos montos iban de 420 pesos a 240 entre uno y otro local, al igual que la emulsión asfáltica, los valores variaban de 712 a 245 pesos. Pero el planteo de Salinas no finaliza ahí, porque cuestiona que en 2016, Rey se vio beneficiado con la compra de materiales, dado que llegó a facturar 7.776.225 pesos. También figura como proveedora quien sería su mujer, Susana Nale, con 1.440.009 pesos, pero con una salvedad. Según Salinas, Nale fijó un domicilio comercial en sus facturas que es inexistente. Además, en noviembre de 2016, la misma comerciante logró venderle al municipio una bloquera, presupuestada en 1.050.000 pesos, pero que hasta el momento no fue entregada, destacó la edil.



Para la concejal, la situación es delicada porque "lo que he presentado es lo único que he podido ver, sólo lo de 2016 porque nunca más pude entrar a Tesorería, como sí lo hacen los demás concejales", manifestó.



Por su parte, Soler reconoció que la bloquera todavía no llega al municipio, pero aclaró que existe una demora por parte de la empresa que debe entregarla y que si la misma no llega "habrá que intimar a la compañía como corresponde". Sobre los supuestos sobreprecios, señaló que "me parece excelente que haya hecho la denuncia", ya que "no hay ninguna irregularidad" y resaltó que los materiales tienen esos valores porque "son de calidad". Además, aprovechó para disparar contra la edil del PJ, al señalar que fue parte del gobierno municipal anterior, en el que el exintendente, Daniel Albarracín, está procesado por fraude. En esa administración, Salinas también fue concejal.



Concejo Deliberante

Bloques

Los concejales Afredo Carrizo y Graciela Gil pertenecen a Producción y Trabajo. El PJ tiene mayoría con Carina Peralta, Dante Noriega y Salinas, esta última tiene diferencias con sus pares.