La posibilidad de que la automotriz Peugeot Citroën se haga cargo de la indemnización por despido injustificado que promovió la firma Delphi Packard, había quedado abierta por la resolución de un juez de primera instancia. Pero ahora dicha puerta quedó cerrada, luego de que la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolviera un caso idéntico en el que cuatro trabajadores reclamaban que, por haber sido la principal clienta de la autopartista, la automotriz debía ser responsable solidaria del despido. Fuentes judiciales confirmaron que, dicha resolución, se aplicará para el primer caso, una vez que este entre en resolución. En la sentencia, los jueces de Cámara dejaron en claro que, bajo el planteo de los trabajadores, Peugeot Citroën "debería responder ante todos y cada uno de los proveedores a quienes compra productos" o "habilitaría a los exempleados a reclamar de manera indiscriminada e indistinta a otros de los clientes de la automotriz", como sería el caso de Volkswagen y Yazaki Argentina (autopartista), entre otros, "lo cual resulta impensable y procesalmente improcedente".

Quien había allanado el camino a favor del reclamo del trabajador fue el juez del Cuarto Laboral, Federico Soria, quien a mediados del año pasado condenó a Delphi a pagar la indemnización por despido injustificado. Pero, como la autopartista quebró, el magistrado consideró que Peugeot Citroën Argentina (PCA) era responsable solidariamente en el pago de la compensación. La fundamentación del juez al vínculo comercial entre las firmas, ya que indicó que la automotriz tenía bajo subordinación a la firma local, por lo que conformaban un mismo grupo económico. Incluso, el magistrado había declarado solidariamente responsable a Héctor Méndez (expresidente de la Unión Industrial Argentina) y a la sociedad Carex Develops (cuyo accionista es el propio Méndez, ver recuadro). Si bien esa causa se definió a favor del trabajador, la misma fue apelada por lo que resta la revisión de la Cámara del Trabajo. Las fuentes consultadas indicaron que ese fallo está camino a salir, pero que será bajo el mismo esquema que lo resuelto por la Sala Primera, porque se trata de expedientes idénticos. Así, se confirmará el castigo contra Delphi por despido injustificado, pero se desligará a PCA.

Sobre la resolución de segunda instancia, las fuentes indicaron que el juez Guillermo Rahmé Quattropani fue quien fundamentó el fallo, mientras que Mariano Ibáñez apoyó con su voto. En el escrito, el camarista fue categórico sobre que Peugeot Citroën no es responsable solidario por lo que ocurra en uno de sus proveedores. Incluso, dio ejemplos claros como que "no puede recaer responsabilidad del panadero sobre los empleados del vendedor de harina, o del molino que produce harina" y lo mismo ocurre en el caso de "las lámparas o luminarias que se colocan en los automotores, ya sean en tableros, puertas, faroles, luces de posición. No puede PCA ser solidario responsables por los empleados de OSRAM o Bosch o cualquier firma que fabrica dichas luminarias".

La base fundamental de la resolución judicial recae, por un lado, en "la inexistencia de exclusividad en la venta por parte de Delphi, ya que quedó acreditado que vendía sus productos a diferentes empresas", y en que se demostró que la firma "no se encuentra bajo la dirección, control y administración de PCA" sólo se relacionan comercialmente como proveedor una de la otra "por lo que no se configura el "grupo económico"".

Antecedente

El caso que sentó precedente y abrió la puerta para que trabajadores de Delphi apuntarán contra Peugeot Citroën fue el de un empleado que fue echado en julio de 2017, bajo el argumento de "pérdida de confianza", debido a que, de manera poco clara, señalaron que sacó rollos de cable del circuito productivo, deslizando una maniobra cuasi delictiva. A través de su abogado Jorge Alberto Osman, el trabajador metió la demanda y el titular del Cuarto Laboral resaltó que desde la firma Delphi no acercaron ninguna prueba que comprobara alguna conducta desleal. Bajo la figura una responsabilidad solidaria, el juez Federico Soria le hizo lugar al reclamo y condenó a Delphi, a Peugeot Citroën y a Héctor Méndez a pagarle la indemnización. El monto en cuestión superaba el millón de pesos. El fallo fue apelado a la Cámara Laboral.

Claves de la causa

Primera instancia

El juez del Primero Laboral, Matías Pallito, resolvió hacer lugar a la demanda que iniciaron cuatro trabajadores contra Delphi, pero rechazó el planteo hacia Peugeot Citroën. El fallo fue apelado.

Motivos

Los trabajadores buscaron que la automotriz sea solidariamente responsable al indicar que "de ningún otro modo Peugeot Citroën podría comercializar sus vehículos, sin los servicios de Delphi".

Confirmación

Los jueces de la Sala I de la Cámara Laboral, rechazaron el planteo de los trabajadores y confirmaron la resolución de primera instancia, por lo que desligaron de responsabilidad a PCA.