Es ministro de Desarrollo Humano desde 2019 y estuvo al frente del municipio de Pocito en los periodos 2011-2015 y 2015-2019. Fabián Aballay, hombre de extrema confianza del gobernador Sergio Uñac, no descartó ayer volver a candidatearse para ir por la Intendencia. La comuna está hoy en manos de Armando Sánchez, otra persona del círculo del mandatario provincial, quien recién va por su primer periodo y viene enfrentando cuestionamientos en su gestión.

Pocito no sólo tiene un valor simbólico al tratarse del departamento que gobernó Uñac de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011, lo que lo catapultó políticamente, sino que también posee un importante peso electoral. Según el padrón de 2021, el departamento cuenta con 45.838 personas habilitadas para votar, cifra que lo ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones, sólo por debajo de Rawson, Capital, Chimbas y Rivadavia, y por encima de Santa Lucía.

Con Sánchez, el uñaquismo hilvanó su quinta victoria consecutiva y se viene el desafío 2023. En su administración, el actual intendente no la tuvo fácil, ya que debió enfrentar las demandas sociales generadas por el terremoto de enero del año pasado y, luego, las inundaciones producidas por las fuertes tormentas de estación. Pese a ello, y a reclamos de vecinos por la prestación de servicios, en las elecciones legislativas 2021, los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) triunfaron con el 50,58 por ciento de los votos, mientras que los de Juntos por el Cambio (JxC) cosecharon el 34,21 por ciento de los sufragios.

A pesar de que Sánchez puede repetir, hay dirigentes del peronismo que están trabajando territorialmente, como el secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent. Al ser consultado sobre su eventual regreso a Pocito, Aballay dijo en el programa "Demasiada información" que hoy está ocupado en la gestión, en lo institucional, teniendo en cuenta lo demandante del Ministerio de Desarrollo Humano, a la vez que resaltó que "una de las tareas más lindas que he tenido la posibilidad de desarrollar en mi vida política fue la de estar al frente de la Intendencia. No lo descarto, pero, por el momento, estamos focalizados en otras tareas importantes y hay que meterles muchas horas y trabajo. Por eso, decimos que este tipo de decisiones quedarán para el año que viene". En ese marco, una buena victoria del oficialismo en el departamento no sólo será clave para retener el municipio, sino también para ayudar en el global ante una eventual nueva candidatura a Gobernador de Uñac.

Por el lado de la oposición, JxC perdió al candidato a intendente que tuvo en la elección 2019 y no hay figuras que lo hayan reemplazado. En el distrito suenan nombres, pero, todavía, carecen de peso, habían indicado fuentes de distintos sectores. El postulante al sillón comunal de la principal alianza opositora hace dos años fue Néstor Romera, quien ahora está dentro del oficialismo, aseguraron fuentes del FdT como de JxC. Las que tienen mayor exposición son dos concejalas: una de ellas, ligada al Pro, es Belén Barboza, mientras que la otra, vinculada a Producción y Trabajo, es Laura Palma, indicaron las fuentes. También hay otro dirigente que está tratando de armar un partido municipal.