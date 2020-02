Lo que en principio se presentaba como escenario tranquilo por un acuerdo partidario, para demostrar unidad dentro del partido de la estrella, terminó con lo contrario. El presidente de la bancada bloquista en la Cámara de Diputados, Andrés Chanampa, aseguró que la presidenta del partido, Graciela Caselles, rompió un pacto con Luis Rueda de cara a las elecciones de este año, por lo que habrá internas. Sostuvo que la titular de la fuerza le indicó al presidente de la Convención Bloquista que lo apoyaría en su cantidatura por la presidencia, pero a su vez dijo que "por lo bajo, está postulando a una persona cercana a ella". Además, indicó que Caselles se comprometió a adelantar el llamado a elecciones y a estirar los mandatos de dos a cuatro años, lo que la dirigente dijo que no va a suceder. Rueda no negó el acuerdo y sólo se limitó a decir que "me estoy preparando para la interna". Por otro lado, lo que incrementó la puja fue que en los últimos días dirigentes bloquistas comenzaron a jugar dentro de la interna justicialista, incluso, según Chanampa, hay allegados a Caselles que apoyan a la lista de Juan Carlos Gioja.

El bloquismo es el principal aliado del Partido Justicialista dentro del Frente Todos. Incluso, Caselles se ha visto favorecida por ese acuerdo, ya que desde el 2007 ostenta una banca en el Congreso resultado de esa unión. Como presidenta del partido de la estrella, logró renovar esa alianza con sendos presidentes del Partido Justicialista (PJ), primero con José Luis Gioja y a partir del 2015 con Sergio Uñac. Con cinco periodos como titular de la fuerza, el año pasado Caselles aseguró que daría un paso al costado en la próximas elecciones en busca de una renovación de autoridades.

Ahora, la dirigente negó las acusaciones de Chanampa y sostuvo que ella no rompió ningún acuerdo ya que "dije que no me iba a presentar como candidata y eso es lo que voy a hacer". Por eso, manifestó que "me molesta que digan que he roto algo que no he roto". Además, indicó que "me parece bien que Luis se presente como candidato para la presidencia del partido, pero yo no puedo asegurar que en los próximos meses se quiera presentar alguien más. Que no me exijan a mí (como presidente del partido) que le impida la posibilidad a otros que se presenten". Por otro lado, indicó que sí habló con Rueda sobre la posibilidad de adelantar las elecciones y estirar los plazos de los mandatos, "pero quedamos en analizarlo. Es lo que hice y la Carta Orgánica no permite hacer ese adelanto porque están claramente establecidos los tiempos". Según indicó, todos los cargos finalizan el 27 de octubre, y de acuerdo a la norma, hay que llamar a elecciones 90 días antes, esto es el 27 de julio, y no antes.

A su vez, sobre el hecho de que hay dirigentes que se están involucrando en la interna justicialista, Caselles se mostró molesta, confirmó que los rumores son ciertos, pero se defendió al manifestar que no son sólo cercanos a ella sino que son "dirigentes que apoyan a una lista. Eso no está bien porque es un tema independiente del PJ". Por otro lado, opinó que esas posiciones enfrentadas "adelantan una propia interna, que se puede trasladar al bloquismo".

No es la primera vez que hay una puja entre los denominados "hombres de Rueda" y el sector de Caselles. Dentro del primer lote, Chanampa es el más duro, pero también se suma el diputado Edgardo Sancassani, quien dijo que "hay un descontento con la conducción de Caselles".



Carta Orgánica

Para modificar la Carta Orgánica el Comité Central, que conduce Caselles, debe convocar a la Convención que lidera Rueda. Ese órgano es el que, con las dos terceras partes, debe dar el OK.