Conocidos los resultados de las PASO, el gobernador Sergio Uñac hizo un balance esta mañana en rueda de prensa, en el inicio de un acto de entrega de viviendas en Chimbas, y aseguró que “me parce que el diálogo debería empezar a ser un denominador común”. Sumado a eso, informó que esta semana mantendrá una reunión con el candidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

“Estamos muy contentos por el resultado electoral de San Juan y del país también. Ayer se discutían dos modelos de país, el modelo de la especulación y el modelo de la producción. Y creo que la sociedad ha votado respecto de eso”, afirmó.

A la vez, agregó: “Yo no hablaría de transición todavía. Hay que ser respetuosos de que este ha sido un primer paso muy bien dado por el Frente de Todos, pero queda la elección General. Acá no hay que dar por terminado este capítulo porque en definitiva no es así. Sería faltar a los deberes y a las normas constitucionales, electorales, pensar que esto terminó acá. Sí preocupa y mucho cómo está arrancado el mercado hoy. Han caído más de 35% las acciones de empresas que cotizan en el exterior, 15% los bonos argentinos en el mundo, el dólar en operaciones electrónicas ha superado los $51 por dólar, eso sí preocupa, me parece que es importante la reunión que pueda mantener el Presidente con su gabinete”.

“Es importante que se convoquen y que dialoguen. Me parece que es una señal muy fuerte que podemos dar desde la dirigencia argentina, entre los cuales, si vale mi humilde opinión, me parece que el diálogo debería empezar a ser un denominador común, sin que nadie piense que alguien ganó y otro perdió”, sostuvo además.

En cuanto a Alberto Fernández, afirmó que “yo lo conozco, he dialogado mucho con él, no sólo ahora sino desde hace mucho tiempo, cuando nadie pensaba que podía ser candidato y la verdad yo tampoco. Me parece una excelente persona, que tiene muy claro cuál es su rol y que está profundamente preocupado por la situación del país, de los argentinos y del país en general”.

Y adelantó que esta semana se reunirá con él. “En una comunicación con Alberto Fernández ayer quedé en juntarme en una reunión, se lo planteé y me dijo que no tenía problemas en juntarnos esta semana”, sostuvo.

Para cerrar, opinó sobre el futuro próximo del país. “De aquí a octubre debemos ser muy responsables, el comportamiento del electorado se ha dado de este modo porque no estaba bien, lo que no tenemos que hacer es agravar más esa situación. Tener un dólar a $52 implica una nueva devaluación y eso implica que todos cobramos un poco menos y somos todos un poco más pobres respecto de lo que éramos el día viernes. Yo creo que va a ser un panorama dinámico y tenemos que estar todos más atentos”.