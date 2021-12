En la mañana de este viernes, el gobernador Sergio Uñac puso en funciones a los nuevos integrantes de su Gabinete y, después de eso, ofreció un discurso en el que dedicó palabras a cada uno de los funcionarios que fueron desplazados de sus puestos.

"La democracia es renovación y eso no implica que haya alguien contra alguien, los que llegan versus los que se van, porque en definitiva nadie se está yendo", comenzó expresando el Gobernador.

Y continuó refiriéndose al ex ministro de Producción, Andrés Díaz Cano. "Yo era un intendente de la periferia y Andrés fue quien me prendió una lucecita que me hizo saber que hay que planificar. Porque hay que trabajar en las urgencias sin dudas, pero también la intendencia significa planificación. Con Andrés vimos cómo en otros lugares habían municipios que planificaban y les iba bien y decidimos ponerlo en práctica", sostuvo.

En cuanto a Tulio Del Bono, destacó: "Me hizo entender que la ciencia y la tecnología no eran distantes al Estado. El Estado tiene que tener un rol preponderante para lograr que la ciencia y la tecnología sean motor de las actividades económicas, que luego impactan en las sociales".

Luego se refirió al exministro de Educación, Felipe de los Ríos, al asegurar que, "lo visitaba cuando era director de la Escuela Boero y teníamos actos fantásticos porque tenía una conducción destacable, por su gestión el establecimiento fue premiado como la escuela técnica del país. Y teniendo en cuenta que casi la mitad del Gobierno provincial es el Ministerio de Educación, sabía que necesitaba un ministro con fuerza para llevar todo adelante. Aún falta, pero se hizo muchísimo en su gestión".

Continuó con Raúl Tello, exsecretario de Ambiente, al decir que, "compartimos, entre su época pasada y la que tuvo que ver con estos 6 años de mi gobernación, el enorme desafío de no poner el medio ambiente versus alguna actividad económica y todos saben que hablo de la minería. No hay que confundir a la sociedad, minería hay que hacer, porque si no tenemos que volver siglos atrás, el tema es cómo lo hacíamos y nosotros pudimos coordinar esas actividades".

Para finalizar se refirió a Fabiola Aubone, quien debió dejar su cargo de Ministra de Gobierno para cumplir con su función de Diputada Nacional. "Con Fabiola tuvimos un enorme desafío y hoy tenemos otro. Yo recuerdo cuando implememtaron la tarjeta Sube que era todo un caos, pero correspondía hacer el cambio. Hoy está completamente naturalizada. Y con Fabiola nos dimos esos y otros tantos desafíos. El sistema de Flagrancia, el Acusatorio, eran un tabú, y sin embargo los implementamos. Eran grandes desafíos a los que no se animaba nadie y nosotros lo hicimos".

Para finalizar acentuó: "He trabajado con ustedes con absoluta tranquilidad y ustedes, con la mayor honestidad".