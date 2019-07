Último. El gobernador Uñac participó de la entrega de casas con su equipo y dirigentes departamentales. De los precandidatos a diputados nacionales, sólo estuvo presente el suplente Facundo Perrone.



En el último día para la realización de actos de gobierno por la campaña para las elecciones nacionales, Sergio Uñac entregó ayer 65 viviendas del Barrio UTA en Caucete. El plazo de cierre está contenido en el Código Electoral de la Nación, el cual prohíbe desde ahora hasta las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto la publicidad de actividades oficiales que tiendan a captar el voto del electorado.

Al igual que en la elección provincial del primer semestre, Uñac ha respetado la normativa nacional. De acuerdo al artículo 64 quater del Código Electoral, está prohibida "la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales o de las agrupaciones por las que compiten".

No obstante, fuentes electorales explicaron que toda gestión gubernamental no puede parar su administración y que para que las actividades oficiales que lleven a cabo estén encuadradas en el marco prohibitivo deben apuntar de alguna manera a convencer o pedir el voto al electorado para que apoyen a tal o cual candidato. Es decir, ante un planteo de un particular o de una agrupación política, el juez debe analizar el caso en concreto para determinar si viola o no la disposición legal. La sanción contempla la inhabilitación de uno a diez años para ejercer cargos públicos para aquel funcionario que autorice la actividad.

En la provincia hubo antecedentes que no llegaron a ser infracciones debido al accionar judicial. Según las fuentes, una de ellas se dio en las legislativas 2017, durante la inauguración de una plaza en Rivadavia, en la que estaba previsto el discurso del entonces candidato a senador Roberto Basualdo. Desde el Frente Todos comunicaron la situación a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1, cuyo personal, que debe actuar de oficio para hacer cesar la posible irregularidad, se contactó con los apoderados. Si bien Basualdo participó de la actividad, no hubo ninguna mención proselitista.

Otro caso se registró en la gestión giojista, en la que estaba fijada la entrega de viviendas, pero ante un planteo del sector opositor, la inauguración se postergó para después del comicio, resaltaron las fuentes.