Los gremios Adicus y Sidunsj, que nuclean a los docentes universitarios, decidieron no dar inicio a las clases en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tras el receso invernal. La medida de fuerza es en adhesión al reclamo nacional que Conadu y Conadu Histórica establecieron ayer en asamblea por la no apertura de las paritarias y por un aumento salarial que sea entre el 25 y el 30 por ciento.



Si bien los dos sindicatos confirmaron que las clases no comenzarán el 6 de agosto, desde Sidunsj indicaron que la medida no afectará las mesas de exámenes de julio, mientas que en Adicus señalaron que sí.



Por otro lado, en el primero determinaron que la medida de fuerza se llevará adelante hasta el 10 de agosto, mientras que el segundo dispuso que el freno es por tiempo indeterminado.



Ambos gremios nuclean a cerca de 1.500 de los 3.500 docentes que hay en la casa de altos estudios.



Desde Adicus, su titular, Jaime Barcelona, indicó que ya llevan 18 días de reclamo en el año y que una vez comenzada la medida de fuerza, prevista para la segunda semana de agosto, analizarán cómo continuará.



En Sidunsj, su secretario General, Esteban Vergalito, indicó que en lo que va del 2018 sólo llevan unos 6 días sin actividad.



Tras las decisiones de Conadu y Conadu Histórica, los sindicatos locales resolvieron convocar "a una marcha nacional universitaria de docentes, estudiantes y no docentes, en defensa de la Universidad Pública y contra el ajuste".