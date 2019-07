Distendido. En un mano a mano con DIARIO DE CUYO, Urtubey sostuvo que, a pesar de las diferencias, mantiene una muy buena relación con Sergio Uñac.

El compañero de fórmula de Lavagna, el precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, criticó a la administración de Macri y sostuvo que si Alberto Fernández se impone en las urnas, quien va a gobernar el país será Cristina Fernández. Además, indicó que no existe una polarización y que su espacio apunta a un 30 por ciento de los votos en las PASO.



El gobernador de Salta fue duro contra el gobierno actual al sostener que "el macrismo hasta ahora ha demostrado que no sabe cómo sacarnos de esta crisis" y que la fórmula Macri-Pichetto "expresa la continuidad de un Gobierno que lamentablemente no le ha dado buenas noticias a los argentinos". A su vez, dijo que "está claro" que la dupla Fernández-Fernández "representa la vuelta del kirchnerismo. Se trata del exjefe de Gabinete de Kirchner y la expresidenta". Y no dudó en manifestar que "no le creo a Alberto cuando dice que va a gobernar él porque quién lo nominó fue ella".



Así, Urtubey manifestó que la opción que representan es "superadora" y ponderó a Lavagna por ser un economista "que logró equilibrio fiscal y superávit gemelos".



De cara a las primarias de agosto, el dirigente justicialista indicó que "creemos que la mayor parte de los argentinos no quieren votar ni al kirchnerismo, ni al macrismo. Entonces, eso nos puede poner en un buen lugar", que en cifras puede estar representado por el 30 por ciento, apuntó.