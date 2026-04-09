Adorni: levantan secreto bancario en causa por enriquecimiento

La causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un giro clave: la Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete y su esposa. La medida busca profundizar el análisis patrimonial en medio de sospechas sobre movimientos financieros y posibles irregularidades.

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La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo , a pedido del fiscal Gerardo Pollicita , y alcanza también a Bettina Angeletti , esposa de Adorni, y a la empresa AS Innovación Profesional , propiedad de la pareja.

El objetivo es acceder sin restricciones a cuentas bancarias, movimientos financieros, inversiones y declaraciones impositivas , en el marco de una investigación que intenta determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.

Además, la resolución incluyó el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres señaladas como prestamistas o acreedoras , lo que amplía el alcance del expediente y refuerza la hipótesis de un entramado financiero más complejo.

El levantamiento del secreto permitirá a los investigadores analizar en detalle transferencias, depósitos, compras, créditos, plazos fijos y consumos con tarjeta , así como reconstruir el flujo de dinero de los involucrados.

La fiscalía puso especial foco en el período comprendido desde el 1 de enero de 2022, con el objetivo de comparar la evolución patrimonial de Adorni antes y después de su ingreso a la función pública.

Entre las medidas solicitadas figuran pedidos de información al Banco Central sobre cuentas, tarjetas, cajas de seguridad y billeteras virtuales, además de datos fiscales completos ante organismos recaudadores.

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Investigación patrimonial y posibles delitos

Los investigadores buscan determinar si existieron maniobras de lavado de activos, evasión fiscal o enriquecimiento ilícito, a partir del análisis de cada operación financiera registrada.

El levantamiento del secreto es una herramienta clave en este tipo de causas, ya que permite rastrear el origen y destino de los fondos, identificar inconsistencias y contrastar las declaraciones de los implicados.

La causa continúa en pleno desarrollo y podría sumar nuevas medidas en las próximas semanas, mientras la Justicia intenta esclarecer si hubo irregularidades en el manejo del patrimonio del funcionario.