    • 9 de abril de 2026 - 18:21

    Adorni: levantan secreto bancario en causa por enriquecimiento

    La Justicia avanza en la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y ordenó abrir sus cuentas, bienes y movimientos financieros.

    La causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni avanza con el levantamiento del secreto bancario. &nbsp;

    La causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni avanza con el levantamiento del secreto bancario.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un giro clave: la Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete y su esposa. La medida busca profundizar el análisis patrimonial en medio de sospechas sobre movimientos financieros y posibles irregularidades.

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    Levantan el secreto en la causa por enriquecimiento ilícito

    La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, y alcanza también a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y a la empresa AS Innovación Profesional, propiedad de la pareja.

    El objetivo es acceder sin restricciones a cuentas bancarias, movimientos financieros, inversiones y declaraciones impositivas, en el marco de una investigación que intenta determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.

    Además, la resolución incluyó el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres señaladas como prestamistas o acreedoras, lo que amplía el alcance del expediente y refuerza la hipótesis de un entramado financiero más complejo.

    Qué busca la Justicia en las cuentas

    El levantamiento del secreto permitirá a los investigadores analizar en detalle transferencias, depósitos, compras, créditos, plazos fijos y consumos con tarjeta, así como reconstruir el flujo de dinero de los involucrados.

    La fiscalía puso especial foco en el período comprendido desde el 1 de enero de 2022, con el objetivo de comparar la evolución patrimonial de Adorni antes y después de su ingreso a la función pública.

    Entre las medidas solicitadas figuran pedidos de información al Banco Central sobre cuentas, tarjetas, cajas de seguridad y billeteras virtuales, además de datos fiscales completos ante organismos recaudadores.

    Para más información sobre el avance de causas judiciales, podés ingresar a <a href="#">toda la cobertura completa de noticias judiciales argentinas</a>.

    Investigación patrimonial y posibles delitos

    Los investigadores buscan determinar si existieron maniobras de lavado de activos, evasión fiscal o enriquecimiento ilícito, a partir del análisis de cada operación financiera registrada.

    El levantamiento del secreto es una herramienta clave en este tipo de causas, ya que permite rastrear el origen y destino de los fondos, identificar inconsistencias y contrastar las declaraciones de los implicados.

    La causa continúa en pleno desarrollo y podría sumar nuevas medidas en las próximas semanas, mientras la Justicia intenta esclarecer si hubo irregularidades en el manejo del patrimonio del funcionario.

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