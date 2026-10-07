Argentina se sumó a un acuerdo de 15 países contra la sobreproducción industrial

El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei , adhirió a una declaración conjunta firmada por 15 países para advertir sobre los efectos de la sobrecapacidad industrial y la producción excesiva en distintos sectores de la economía global.

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La declaración fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y se acordó durante una reunión de representantes comerciales del G20 realizada en Milwaukee, Estados Unidos .

El documento señala que existen economías en las que la capacidad de producción industrial supera de manera persistente la demanda mundial como consecuencia de intervenciones que alteran el funcionamiento de los mercados .

Aunque el texto no menciona directamente a China , el planteo apunta a políticas estatales que, según los países firmantes, pueden sostener niveles de producción superiores a las necesidades del mercado internacional.

Entre los sectores que generan mayor preocupación aparecen los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares , considerados áreas estratégicas dentro de la transformación tecnológica y energética global.

Los gobiernos advirtieron que el exceso de oferta puede presionar a la baja los precios internacionales, desalentar inversiones y afectar el empleo en los países donde operan las industrias alcanzadas.

Una nueva señal de alineamiento comercial

Como parte del acuerdo, los países resolvieron avanzar en plataformas de trabajo técnico junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para analizar los efectos de la sobrecapacidad industrial y buscar respuestas coordinadas.

La adhesión argentina representa además una nueva señal de la orientación comercial del Gobierno de Milei, que busca profundizar sus vínculos económicos con Estados Unidos y otras potencias occidentales en medio de las tensiones por los desequilibrios del comercio internacional.