Caso Adorni: el fiscal Pollicita citó a la escribana que intervino en la compra del departamento

En paralelo, se supo que Manuel Adorni no dará su conferencia de prensa.

El fiscal federal Gerardo Pollicita dio el primer paso en una investigación que busca desentrañar la ingeniería financiera detrás de las recientes adquisiciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni: citó a declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

La noticia se conoce el día en el que el Gobierno confirmó que el ministro coordinador no dará una conferencia de prensa este miércoles, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Nechevenko no es una figura circunstancial en la trama de compra de propiedades. Es la profesional que dio fe en la escritura de compra del departamento que Adorni adquirió el año pasado en el barrio porteño de Caballito, y quien también intervino, exactamente un año antes, en la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cua a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

El foco de la Justicia se posa sobre una anomalía que desafía la lógica del mercado inmobiliario actual. Según los registros públicos, Adorni compró el inmueble de Caballito por un total de 230.000 dólares. Sin embargo, la mayor parte del pago (200.000 dólares) no provino de ahorros declarados ni de una entidad bancaria, sino de un préstamo personal otorgado por las mismas vendedoras.

Se trata de dos mujeres de 64 y 72 años quienes, sin relación previa conocida con el funcionario, aceptaron financiar el 87% de la operación a cambio de la constitución de una hipoteca sobre el mismo departamento. Para los investigadores, este tipo de "generosidad" entre desconocidos en una operación de divisas en efectivo es, cuanto menos, un indicio que merece ser profundizado.