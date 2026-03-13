    • 13 de marzo de 2026 - 13:50

    Caso José Castro: los concejales señalados por la polémica ordenanza en Angaco se defendieron

    Se trata de los tres ediles de Angaco, acusados de beneficiar al intendente José Castro, para que zafe de un juicio por malversación de fondos.

    El intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, en el banquillo de los acusados.&nbsp;

    El intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, en el banquillo de los acusados. 

    Foto:

    DIARIO DE CUYO
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de la causa judicial que involucra al intendente José Castro y a concejales de Angaco por la polémica ordenanza que derivó en una investigación, los tres ediles cuestionados difundieron un comunicado público en el que defendieron su actuación y sostuvieron que actuaron dentro de la legalidad.

    Leé además

    De izquierda a derecha: el intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto Carlos López, Alberto Enrique De Los Ríos y Luis Alejandro Paredes. 

    Angaco: tensión en otra audiencia en Tribunales por la ordenanza que sacó José Castro para zafar del juicio
    El intendente José Castro será imputado por otra causa, pero en el nuevo Sistema Acusatorio.

    José Castro más complicado: se le abre otro frente judicial tras la denuncia de una fiscal

    Se trata de Alejandro Paredes, Alberto de los Ríos —presidente del Concejo Deliberante— y Roberto López, quienes señalaron que comparecieron ante la Justicia para representar a los vecinos del departamento y defender el trabajo legislativo del cuerpo.

    “Fuimos convocados a una audiencia judicial y nos presentamos como corresponde, representando a nuestro pueblo y sus intereses”, indicaron en el documento dirigido “a los vecinos de Angaco y a la opinión pública en general”. “Fuimos convocados a una audiencia judicial y nos presentamos como corresponde, representando a nuestro pueblo y sus intereses”, indicaron en el documento dirigido “a los vecinos de Angaco y a la opinión pública en general”.

    Según afirmaron, durante la presentación judicial, junto a su representante legal defendieron “la legalidad de nuestro trabajo, la democracia y la verdad”, y reclamaron que se respete la ley de municipios y la independencia de poderes.

    En ese sentido, sostuvieron que observan una “intencionalidad de mal informar” y de “pretender, con excusas fuera de toda razón, perjudicar a toda la comunidad departamental”.

    Los ediles también hicieron referencia a que la audiencia pasó a un cuarto intermedio y manifestaron su expectativa de que el magistrado a cargo brinde claridad sobre la denuncia presentada.

    Según señalaron, la acusación surge —a su entender— del “desconocimiento del funcionamiento del poder legislativo municipal”, al que definieron como el órgano encargado de sancionar las normas que rigen en el departamento.

    “Fuimos elegidos para hacer respetar la ley”

    Finalmente, los concejales remarcaron que fueron elegidos por la comunidad para cumplir y hacer cumplir las normas vigentes.

    “Fuimos elegidos para respetar y hacer respetar la ley, los procedimientos y a nuestros vecinos, y es lo que hacemos y seguiremos haciendo por cada hombre, mujer y niño de esta hermosa tierra angaquera”, concluyeron. “Fuimos elegidos para respetar y hacer respetar la ley, los procedimientos y a nuestros vecinos, y es lo que hacemos y seguiremos haciendo por cada hombre, mujer y niño de esta hermosa tierra angaquera”, concluyeron.

    El comunicado se conoció luego de la audiencia judicial vinculada a la ordenanza que generó polémica política y que derivó en imputaciones contra el intendente José Castro y miembros del Concejo Deliberante de Angaco.

    El comunicado

    WhatsApp Image 2026-03-13 at 12.45.02
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    causa contra castro: la defensa pidio la nulidad, la fiscalia hablo de impunidad y el tribunal postergo la definicion

    Causa contra Castro: la defensa pidió la nulidad, la Fiscalía habló de "impunidad" y el Tribunal postergó la definición

    Hugo Moyano aceptó un aumento de 10,5% para los camioneros a pagar entre marzo y agosto.

    Pese a sus reclamos iniciales, Hugo Moyano firmó la paritaria de Camioneros que propuso el Gobierno

    Javier Milei viajó a España donde estará todo el fin de semana.

    Javier Milei aterrizó en España para participar de un foro liberal organizado por un experto en criptomonedas

    San Juan tiene 3 senadores.

    Dos sanjuaninos renunciaron al "dietazo" en el Senado que llevaba el sueldo a casi $12 millones