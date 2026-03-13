Caso José Castro: los concejales señalados por la polémica ordenanza en Angaco se defendieron

En medio de la causa judicial que involucra al intendente José Castro y a concejales de Angaco por la polémica ordenanza que derivó en una investigación, los tres ediles cuestionados difundieron un comunicado público en el que defendieron su actuación y sostuvieron que actuaron dentro de la legalidad.

José Castro más complicado: se le abre otro frente judicial tras la denuncia de una fiscal

Angaco: tensión en otra audiencia en Tribunales por la ordenanza que sacó José Castro para zafar del juicio

Se trata de Alejandro Paredes, Alberto de los Ríos —presidente del Concejo Deliberante— y Roberto López, quienes señalaron que comparecieron ante la Justicia para representar a los vecinos del departamento y defender el trabajo legislativo del cuerpo.

“Fuimos convocados a una audiencia judicial y nos presentamos como corresponde, representando a nuestro pueblo y sus intereses”, indicaron en el documento dirigido “a los vecinos de Angaco y a la opinión pública en general”. “Fuimos convocados a una audiencia judicial y nos presentamos como corresponde, representando a nuestro pueblo y sus intereses”, indicaron en el documento dirigido “a los vecinos de Angaco y a la opinión pública en general”.

En el comunicado, l os concejales explicaron que en la audiencia se pretendía iniciar un proceso de investigación para determinar si una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante es válida.

Defensa de la ordenanza que derivó en una nueva acusación contra José Castro

Según afirmaron, durante la presentación judicial, junto a su representante legal defendieron “la legalidad de nuestro trabajo, la democracia y la verdad”, y reclamaron que se respete la ley de municipios y la independencia de poderes.

En ese sentido, sostuvieron que observan una “intencionalidad de mal informar” y de “pretender, con excusas fuera de toda razón, perjudicar a toda la comunidad departamental”.

Los ediles también hicieron referencia a que la audiencia pasó a un cuarto intermedio y manifestaron su expectativa de que el magistrado a cargo brinde claridad sobre la denuncia presentada.

Según señalaron, la acusación surge —a su entender— del “desconocimiento del funcionamiento del poder legislativo municipal”, al que definieron como el órgano encargado de sancionar las normas que rigen en el departamento.

“Fuimos elegidos para hacer respetar la ley”

Finalmente, los concejales remarcaron que fueron elegidos por la comunidad para cumplir y hacer cumplir las normas vigentes.

“Fuimos elegidos para respetar y hacer respetar la ley, los procedimientos y a nuestros vecinos, y es lo que hacemos y seguiremos haciendo por cada hombre, mujer y niño de esta hermosa tierra angaquera”, concluyeron. “Fuimos elegidos para respetar y hacer respetar la ley, los procedimientos y a nuestros vecinos, y es lo que hacemos y seguiremos haciendo por cada hombre, mujer y niño de esta hermosa tierra angaquera”, concluyeron.

El comunicado se conoció luego de la audiencia judicial vinculada a la ordenanza que generó polémica política y que derivó en imputaciones contra el intendente José Castro y miembros del Concejo Deliberante de Angaco.

El comunicado