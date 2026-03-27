    • 27 de marzo de 2026 - 12:01

    Caso YPF: la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina en la apelación contra la sentencia millonaria

    La Corte de Apelaciones de Nueva York consideró que la jueza Loretta Preska no interpretó de manera correcta la ley argentina y le ordenó revisar la condena por US$16.100 millones.

    Jueza Loretta Preska.

    Jueza Loretta Preska.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de EE.UU. revocó la sentencia de primera instancia por US$16.100 millones contra el país por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo.

    Leé además

    Se disparan las acciones de YPF después de la noticia del fallo a favor de Argentina.

    Se disparan las acciones de YPF tras el fallo de la Justicia estadounidense
    Javier Milei.-

    Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de EE.UU sobre YPF: "Le hemos ganado a Bullford en Estados Unidos"

    La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la jueza, Loretta Preska, no interpretó de manera correcta la legislación argentina, por lo que revocó el fallo de primera instancia y le ordenó volver a revisar el caso.

    El fallo no fue unánime, dado que la anulación pero puede considerarse como una victoria para el Gobierno en su estrategia de revertir la millonaria sentencia de septiembre de 2023.

    Apenas conocida la decisión de la Corte de Apelaciones, las acciones de Burford Capital, que patrocina a los demandantes Petersen y Eton Park y que lleva adelante la demanda, bajaban fuerte en la bolsa de Nueva York.

    Mientras el presidente Javier Milei festejó la decisión judicial. Tras remarcar que la Argentina “no deberá pagar nada”, manifestó: "Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional".

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Juicio por YPF: Burford Capital insiste en cobrar su indemnización pese al fallo de la justicia de Estados Unidos que frenó la causas contra Argentina.

    YPF: los demandantes insiten en cobrar la sentencia por US$16.000 millones pese al fallo de la Justicia de EEUU

    La justicia de Estados Unidos frenó las demandas en el juicio por YPF, mientras define la cuestión de fondo.

    Juicio por YPF: la Justicia de EEUU benefició a la Argentina y frenó las demandas

    Tras la expropiación de YPF, se busca determinar la cuestión de fondo en la Justicia de EEUU:

    Caso YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas contra la Argentina hasta resolver la cuestión de fondo

    Pago a empleados públicos.

    Los empleados públicos sanjuaninos tendrán acreditados sus haberes el 31 de marzo: viene con aumento y, a mediados de abril,se paga el bono