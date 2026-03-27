Caso YPF: la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina en la apelación contra la sentencia millonaria

La Corte de Apelaciones de Nueva York consideró que la jueza Loretta Preska no interpretó de manera correcta la ley argentina y le ordenó revisar la condena por US$16.100 millones.

La Justicia de EE.UU. revocó la sentencia de primera instancia por US$16.100 millones contra el país por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo.

La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la jueza, Loretta Preska, no interpretó de manera correcta la legislación argentina, por lo que revocó el fallo de primera instancia y le ordenó volver a revisar el caso.

El fallo no fue unánime, dado que la anulación pero puede considerarse como una victoria para el Gobierno en su estrategia de revertir la millonaria sentencia de septiembre de 2023.

Apenas conocida la decisión de la Corte de Apelaciones, las acciones de Burford Capital, que patrocina a los demandantes Petersen y Eton Park y que lleva adelante la demanda, bajaban fuerte en la bolsa de Nueva York.