YPF: los demandantes insiten en cobrar la sentencia por US$16.000 millones pese al fallo de la Justicia de EEUU

La Justicia de Estados Unidos decidió suspender el proceso de discovery por el que los beneficiarios del juicio por YPF buscan cobrar parte de la sentencia por la estatización de la petrolera. La determinación fue celebrada por el gobierno argentino, pero despertó fuertes cuestionamientos por parte de los demandantes.

Caso YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas contra la Argentina hasta resolver la cuestión de fondo

Juicio por YPF: la Justicia de EEUU benefició a la Argentina y frenó las demandas

A grandes rasgos, el discovery busca detectar activos argentinos susceptibles para embargar y cobrar parte de la condena. La Justicia estadounidense dispuso ahora que esa instancia quedará en pausa hasta tanto no se resuelva la apelación primaria o de fondo, es decir, la discusión por el pago de los US$16.000 millones.

Por eso, l os fondos Petersen y Eton Park , patrocinados por Burford, aseguraron que insistirán con su estrategia para cobrar el monto pautado por la sentencia. “La decisión tomada por el Segundo Circuito de suspender los procedimientos de presentación de pruebas no afecta nuestra búsqueda de restitución para los inversionistas de YPF ni nuestros esfuerzos por cobrar la sentencia de US$16.000 millones que nos otorgó el Tribunal de Distrito" , señaló Armando Betancor, representante de los demandantes.

Además, sostuvo que la suspensión no tiene nada que ver con el fondo de la discusión judicial, sino que se refiere a la presentación de pruebas posterior a la sentencia.

“El incumplimiento por parte de Argentina de los estatutos de YPF fue una decisión desastrosa y de gran trascendencia que llevó a la quiebra a inversionistas en la Bolsa de Nueva York. En todos los niveles, los tribunales estadounidenses han actuado reconociendo este hecho fundamental, y creemos que esto continuará”, completó.

De acuerdo con lo que explicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, la medida solo alcanza a las causas vinculadas al proceso de discovery y el reclamo principal continúa.

"No se suspendieron todas las causas, solo se suspendió el tema de los discovery: sobre la búsqueda de oro, las reservas del BCRA, aviones de Aerolíneas Argentina. También se suspendió el tema del desacato y de sanciones a la Argentina", dijo. Así, por ejemplo, queda paralizado el pedido de entrega de chats a funcionarios y exdirectivos del Ejecutivo.

Lo que no se suspendió es la apelación por la entrega de las acciones de la firma, que será tratada en una audiencia para presentar los argumentos a mediados de abril.

“Esta causa tiene 5 apelaciones paralelas, un pedido de desacato y un pedido de sanciones, aparte de la ejecución de la sentencia en siete países a través del mundo. Esto se ha convertido en un dinosaurio difícil de domar y la Corte de Apelaciones puso ayer las cosas en orden”, expresó Maril en diálogo con radio Mitre.