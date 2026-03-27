    • 27 de marzo de 2026 - 13:19

    Se disparan las acciones de YPF tras el fallo de la Justicia estadounidense

    Suben 4% los ADRs en Wall Street y 3% en Buenos Aires.

    Se disparan las acciones de YPF después de la noticia del fallo a favor de Argentina.

    Se disparan las acciones de YPF después de la noticia del fallo a favor de Argentina.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    Las acciones de YPF se disparan tanto en Nueva York como en Buenos Aires luego de que la Justicia de Estados Unidos fallara a favor del país en el litigio por la nacionalización de la compañía.

    Leé además

    BTS tiene fecha en Buenos Aires.

    BTS confirmó su debut histórico en Argentina: dónde tocará y cómo comprar las entradas
    La muerte de la mujer fue en el interior del Bingo de La Plata.

    Investigan la muerte de una mujer en un bingo

    El ADR de la petrolera en Wall Street avanza 4,5%, acelerando la suba inicial tras conocerse el fallo.

    Por su parte, en la Bolsa de Buenos Aires la suba es de 3,2%, también con un mayor ritmo luego de que trascendiera la noticia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    un sanjuanino escribio el guion de una obra con musica de damian mahler que se presentara en buenos aires

    Un sanjuanino escribió el guion de una obra con música de Damián Mahler que se presentará en Buenos Aires

    Feroz incendio en un depósito de pinturas en Moreno, Buenos Aires.

    Se quema un depósito de pinturas en Buenos Aires: trabajan 25 dotaciones de bomberos

    Pedido de ciudadania española.

    Colapso de pedidos de ciudadanía: el Consulado español advierte demoras por más de 645 mil solicitudes argentinas

    Soda Stereo brindó el primer show de su gira Ecos, en el Arena de Buenos Aires.

    El regreso de Soda Stereo: emociones a flor de piel y un Gustavo Cerati virtual