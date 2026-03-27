Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de EE.UU sobre YPF: "Le hemos ganado a Bullford en Estados Unidos"

Javier Milei celebró hoy el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo.

El Presidente, a su vez, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que fue el ministro de Economía cuando se definió la expropiación de la petrolera: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner ”, señaló durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano.

Minutos antes, y a través de su cuenta de X, Milei calificó el fallo judicial en EEUU como algo "histórico e impensando" y “el mayor logro jurídico de la historia nacional”.

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18 mil millones (un poco mas de lo que fue el préstamo del FMI en 2024)”, destacó.

Asimismo, en un mensaje a la oposición, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”.

En la primera fila, seguían con atención el discurso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los principales apuntados por la polémica por los viajes y las presuntas propiedas que no tendría declarada.

Con escasas referencias a los cuestionamientos contra el ministro coordinador, el mandatario le agradecidó a Pettovello por “luchar incansablemente para desarrollar el capital humano”, y la definió como la ministra más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”.

“La ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que, además, junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional, la doctora Bullrich, no solo enfrentaron a los delincuentes, mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que, además, ese dinero que le robaban, lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas”, expresó.

Asimismo, ante la mirada atenta del ex vocero, el libertario agregó: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”. En la previa, el funcionario fue incluido en el retrato que celebró el fallo en el caso de YPF.