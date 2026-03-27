Javier Milei hablará en cadena nacional esta noche

Se espera que Javier Milei haga referencia al fallo de la Justicia que anuló la condena por el caso YPF. Comenzará antes del partido de la Selección Argentina.

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes. Se espera que el mandatario haga referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena por el caso YPF. Todavía no hay horario confirmado pero se cree que la grabación se haría durante la tarde y se proyectaría antes del partido de la Selección.

El encuentro de la Albiceleste contra Mauritania, empieza a las 20.15. Se presume que el Presidente hablará de YPF y no se descarta una mención en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por vuelos al exterior.

Se espera que Milei capitalice el fallo de la Justicia estadounidense y vuelva a cuestionar al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof.