    • 27 de marzo de 2026 - 15:10

    Javier Milei hablará en cadena nacional esta noche

    Se espera que Javier Milei haga referencia al fallo de la Justicia que anuló la condena por el caso YPF. Comenzará antes del partido de la Selección Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes. Se espera que el mandatario haga referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena por el caso YPF. Todavía no hay horario confirmado pero se cree que la grabación se haría durante la tarde y se proyectaría antes del partido de la Selección.

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    El encuentro de la Albiceleste contra Mauritania, empieza a las 20.15. Se presume que el Presidente hablará de YPF y no se descarta una mención en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por vuelos al exterior.

    Se espera que Milei capitalice el fallo de la Justicia estadounidense y vuelva a cuestionar al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

    El Gobierno busca volver a marcar la agenda, hecho que no lograba en los últimos días por la investigación sobre Adorni. En este sentido será la cadena nacional de esta noche.

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