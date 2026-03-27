    • 27 de marzo de 2026 - 10:00

    Designaron a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

    Gabriela Carmen Zangaro, que ocupará el lugar de Alejandro Melik. El cambio forma parte de las medidas del nuevo ministro Juan Bautista Mahiques.

    Gabriela Carmen Zangaro.-

    Gabriela Carmen Zangaro.-

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, según la resolución 194/2026 que se publicó en el Boletín Oficial.

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    Zangaro reemplazará a Alejandro Melik. La medida fue adoptada dentro de las medidas que adoptó el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

    El abogado Melik había asumido en el inicio de la gestión de Milei y su salida se concretó a mediados de este mes.

    Quién es Gabriela Carmen Zangaro, la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

    Para reemplazar a Alejandro Melik, el Ejecutivo designó a la abogada Gabriela Carmen Zangaro, especialista en Derecho Penal con trayectoria en el ámbito judicial y académico.

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