    • 27 de marzo de 2026 - 09:08

    Javier Milei encabeza hoy un acto con Pettovello y Adorni, en una nueva muestra de respaldo en medio del escándalo

    El presidente estará en La Paternal en un acto de Capital Humano

    Adorni y Milei, otra vez se mostrarán juntos.

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    Gabriela Carmen Zangaro.-

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    Previamente, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con el ministro coordinador. Se tratará de otro gesto de respaldo por parte del Presidente hacia el funcionario luego de semanas eclipsadas por la **investigación judicial** que pesa por el financiamiento de sus vuelos a Uruguay con su familia en febrero.

    Esa cita será a las 11, de acuerdo a fuentes oficial consultadas por Agencia Noticias Argentinas, pero no trascendió el lugar.

    El ex vocero presidencial expresó en conferencia de prensa sobre su situación judicial que está a disposición de la Justicia y cree que el tema que dominó la agenda pública no tendrá nuevos capítulos. En su entorno, tal como le consta a este medio, señalan que “ya se explicó todo lo que era necesario aclarar” y a “partir ahora hay que mirar para adelante”.

    Media hora hora más tarde, Milei se mostrará con esos dos integrantes del gabinete para dar inicio a la actividad de un lugar orientado para los trabajadores, en pos de mejorar sus capacitaciones técnicas y conseguir una rápida inserción laboral, con convenios con empresas y entrega de certificados, según se describe en la web oficial de Capital Humano de que se trata un centro de formación.

    El 25 de febrero, Pettovello firmó entendimientos con las empresas Motorarg e ImpexPro con el objetivo de potenciar las competencias técnicas de los empleados para su inserción en el mercado laboral y el fortalecimiento del empleo calificado en los centros de formación.

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