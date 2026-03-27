Diego Santilli: "Nadie tiene intención de tocar un glaciar, queremos preservarlos"

El funcionario participó de un evento del sector asegurador y respaldó el rumbo económico del Gobierno. También se refirió al debate por la Ley de Glaciares.

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, arribó este viernes a Mendoza para participar del encuentro Insurance Week, organizado por la industria aseguradora, donde respaldó las principales reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Durante su exposición, el funcionario destacó los primeros resultados de la gestión nacional y aseguró que “desde el primer mes hubo superávit en el Tesoro y al sexto mes en el Banco Central”. En esa línea, sostuvo que la economía muestra signos de recuperación, aunque con diferencias entre sectores.

“Hoy llevamos dos años creciendo, de manera dispar, es cierto, pero con 11 de los 15 sectores de la economía en expansión. Todavía falta en la industria manufacturera y en el consumo mayorista, pero el camino del desarrollo ya empezó”, afirmó. “Hoy llevamos dos años creciendo, de manera dispar, es cierto, pero con 11 de los 15 sectores de la economía en expansión. Todavía falta en la industria manufacturera y en el consumo mayorista, pero el camino del desarrollo ya empezó”, afirmó.

Santilli también definió a Milei como “el presidente más reformista de la historia”, al destacar medidas como el DNU 70 y la Ley de Bases, además de otras iniciativas que se encuentran en proceso.

En otro tramo de su intervención, el ministro se refirió al debate en el Congreso por la Ley de Glaciares, y buscó llevar tranquilidad ante posibles modificaciones. “Nadie quiere tocar ningún glaciar”, aseguró.