Los empleados públicos sanjuaninos tendrán acreditados sus haberes el 31 de marzo: viene con aumento y, a mediados de abril,se paga el bono

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El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de marzo de 2026. Los mismos estarán acreditados en cajeros el martes 31 de marzo.

En esta ocasión incluirán un incremento del 5%.

Además, se recuerda que el 15 de abril se pagará un bono no remunerativo y no bonificable de $120.000 destinado a todos los agentes de la Administración Pública Provincial y trabajadores contratados del Estado.