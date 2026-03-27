    • 27 de marzo de 2026 - 13:34

    Los empleados públicos sanjuaninos tendrán acreditados sus haberes el 31 de marzo: viene con aumento y, a mediados de abril,se paga el bono

    Pago a empleados públicos.

    Pago a empleados públicos.

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    El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de marzo de 2026. Los mismos estarán acreditados en cajeros el martes 31 de marzo.

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    En esta ocasión incluirán un incremento del 5%.

    Además, se recuerda que el 15 de abril se pagará un bono no remunerativo y no bonificable de $120.000 destinado a todos los agentes de la Administración Pública Provincial y trabajadores contratados del Estado.

    Cabe destacar que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

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