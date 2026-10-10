Causas Hotesur y Los Sauces: Cristina Kirchner, ante una audiencia clave que definirá cómo serán sus próximos juicios

La Cámara Federal de Casación Penal convocó para el próximo 15 de octubre una audiencia clave para definir si las causas Hotesur y Los Sauces se juzgarán en un único proceso o en debates separados .

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La decisión determinará cómo se desarrollará el próximo juicio oral que deberá afrontar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , en lo que será su tercer proceso de este tipo.

El planteo enfrenta la organización dispuesta por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) con los argumentos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que cuestionan la división de los debates. Ambas causas investigan presuntas maniobras vinculadas con operaciones hoteleras, inmobiliarias y movimientos de dinero entre empresas relacionadas con la familia Kirchner y los grupos empresarios de Lázaro Báez y Cristóbal López.

El fiscal general ante Casación, Mario Villar, buscaría que los juicios se realicen de manera conjunta. La postura fiscal sostiene que los expedientes describen maniobras relacionadas, con períodos superpuestos, imputados en común, sociedades, contratos y movimientos de fondos que requieren un análisis integral.

El Ministerio Público Fiscal advierte que juzgar los expedientes por separado podría fragmentar el análisis de las operaciones investigadas. También señala que una sentencia dictada en uno de los procesos antes que en el otro podría abrir discusiones judiciales sobre la posibilidad de volver a juzgar hechos considerados conexos.

La UIF prepara un memorial para insistir en la necesidad de unificar los debates. El organismo argumenta que ambas causas comparten imputados, sociedades, contratos, transferencias y elementos probatorios, por lo que la separación podría generar duplicación de actuaciones e incluso decisiones incompatibles sobre hechos comunes.

Como alternativa, la UIF propuso mantener un solo juicio organizado por etapas. De esa manera, podría comenzar la producción de pruebas correspondiente a Los Sauces mientras se completan las medidas pendientes en Hotesur.

Por ahora, continúa vigente el cronograma dispuesto por el TOF 5: el juicio por Los Sauces está previsto para el 23 de octubre de 2026 y el de Hotesur, para el 19 de marzo de 2027.

El tribunal sostuvo que la organización en fechas diferentes no implica dejar sin efecto la unificación de las causas, sino ordenar el avance de cada expediente de acuerdo con su estado de preparación. Según esa explicación, Los Sauces ya completó las medidas previas al debate, mientras que Hotesur todavía tiene pendiente una pericia contable sobre documentación financiera, contratos y transferencias.

Dos investigaciones que comenzaron hace más de una década

La causa Hotesur comenzó en 2014 y analiza presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la actividad hotelera de la familia Kirchner y con movimientos de fondos atribuidos al Grupo Báez.

Los Sauces, en tanto, se inició en 2016 y se concentró en contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias y hoteleras de una sociedad de la familia Kirchner con compañías relacionadas con los grupos Báez e Indalo.

Los Sauces fue elevada a juicio oral en octubre de 2018 y Hotesur llegó a esa instancia en marzo de 2019. Ese mismo año, la Sala I de Casación resolvió que ambas causas debían tramitar de manera conjunta ante el TOF 5, al considerar que existía conexión entre los hechos, los imputados y las pruebas.

En noviembre de 2021, el TOF 5 sobreseyó sin juicio a los acusados, con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia. Sin embargo, Casación revocó los sobreseimientos en septiembre de 2023 y la Corte Suprema dejó firme la realización del juicio oral en diciembre de 2024.

El conflicto actual se originó cuando la nueva integración del TOF 5, conformada por José Michilini, Palliotti y Fernando Machado Pelloni, dispuso que los debates se desarrollaran en fechas diferentes.

Qué se investiga en Hotesur y Los Sauces

Aunque los expedientes tienen puntos en común, cada uno aborda operaciones específicas.

En Hotesur, la acusación investiga si fondos provenientes de empresas vinculadas con Lázaro Báez fueron canalizados hacia los hoteles de la familia Kirchner, en particular mediante la firma Valle Mitre y el alquiler de habitaciones. La hipótesis fiscal sostiene que esos pagos podrían haber servido para dar apariencia lícita a dinero procedente de negocios de Báez, entre ellos contratos de obra pública en Santa Cruz.

En Los Sauces, la pesquisa se centra en contratos de alquiler de inmuebles y operaciones hoteleras con empresas vinculadas tanto a Báez como al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación busca determinar si los pagos realizados entre 2009 y 2016 pudieron funcionar como retornos de dinero relacionados con beneficios obtenidos por esas compañías.

El expediente incluye imputaciones por presunto lavado de activos y, para parte de los acusados, asociación ilícita. Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de otros empresarios y personas vinculadas con las sociedades investigadas.

La audiencia del 15 de octubre será determinante para definir la modalidad de los debates y el calendario judicial. La discusión no apunta a establecer en esa instancia si los acusados son culpables, sino a resolver si las dos investigaciones deben llegar a juicio de manera conjunta o en procesos separados.