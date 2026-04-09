    • 9 de abril de 2026 - 21:10

    Créditos hipotecarios: funcionarios de Caputo niegan privilegios y responden a la polémica

    Los créditos hipotecarios del Banco Nación generaron polémica, pero funcionarios aseguraron que no hubo irregularidades ni beneficios especiales.

    Luis Caputo defendió a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación.&nbsp;

    Luis Caputo defendió a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor económico Felipe Núñez salieron a aclarar la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación, asegurando que accedieron como cualquier ciudadano, sin privilegios ni condiciones especiales, en medio de cuestionamientos políticos y mediáticos.

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    Según Núñez, el acceso al préstamo se dio bajo condiciones normales: misma tasa, mismo plazo y sin beneficios diferenciales. Además, explicó que eligieron el Banco Nación por ser clientes y percibir allí sus ingresos, sumado a que ofrecía las tasas más competitivas del mercado.

    El funcionario remarcó que el alcance de estos casos fue mínimo: menos del 0,2% del total de créditos otorgados, en un universo donde la entidad pública concedió más de 27.000 préstamos hipotecarios, consolidándose como líder en ese segmento.

    Créditos hipotecarios y debate público

    Furiase también rechazó versiones sobre supuestas propiedades adicionales y aclaró su situación patrimonial: el crédito fue para una segunda vivienda, mientras que la tercera mencionada corresponde a una donación familiar parcial, sin uso habitacional desde hace años.

    El funcionario vinculó la expansión de los créditos hipotecarios con el contexto económico: baja de la inflación, estabilidad macroeconómica y reducción de tasas, factores que permitieron reactivar el financiamiento a largo plazo tras años de virtual inexistencia.

    En ese sentido, destacó un cambio estructural en el sistema financiero: los bancos pasaron de financiar al sector público a prestar más a familias y empresas, lo que facilitó el crecimiento del crédito para vivienda.

    Auditoría y respaldo oficial

    Desde el Banco Nación aseguraron que no hubo trato preferencial y anunciaron una auditoría interna para revisar cada operación. Además, garantizaron que toda la documentación será puesta a disposición de la Justicia para transparentar el proceso.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó públicamente a su equipo y afirmó que incluso recomendó tomar estos préstamos. Consideró que los créditos hipotecarios son una herramienta clave para el desarrollo económico y el acceso a la vivienda.

    Caputo fue contundente ante las críticas: “No hay nada ilegal ni inmoral”, y calificó como injustificados los cuestionamientos hacia los funcionarios involucrados.

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