    • 9 de abril de 2026 - 19:22

    Cuándo vuelven el intendente José Castro y sus concejales a Tribunales: se viene una audiencia clave

    Se viene una audiencia clave que resolverá si la investigación contra el intendente de Angaco y tres concejales continúa en el fuero penal.

    De izquierda a derecha: el intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto Carlos López, Alberto Enrique De Los Ríos y Luis Alejandro Paredes.&nbsp;

    De izquierda a derecha: el intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto Carlos López, Alberto Enrique De Los Ríos y Luis Alejandro Paredes. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El intendente de Angaco, José Castro, tendrá el martes 14 de abril de 2026 una cita determinante en Tribunales. A partir de las 9.15, la Justicia analizará si la denuncia en su contra y la de tres concejales debe continuar como causa penal o tomar otro camino judicial.

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    La audiencia estará a cargo de la jueza Ana Lía Larrea, integrante del Tribunal de Impugnación, mientras que la fiscal de impugnación Marcela Torres sostendrá la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal.

    Un planteo que puede cambiar el rumbo del caso

    Lo que se discutirá no es menor: la defensa del jefe comunal y de los ediles, integrada por los abogados Marcelo Fernández y Lionel García, cuestionó que exista delito y planteó que el conflicto debería resolverse en el ámbito Contencioso Administrativo, no en el penal.

    Del otro lado, fiscalía insiste en que hay elementos suficientes para investigar posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario.

    En la causa también están involucrados los concejales Alberto de Los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López.

    El acuerdo que desató la polémica

    El eje del expediente es un convenio impulsado por Castro y aprobado por el Concejo Deliberante con el que se buscó evitar un juicio en su contra. El intendente había ofrecido una suma de dinero como reparación para cerrar una causa vinculada al presunto uso indebido de recursos municipales en 2019.

    Esa maniobra fue interpretada como irregular por la fiscal Silvina Gerarduzzi, quien promovió la denuncia que ahora está bajo análisis.

    La pulseada judicial

    En una instancia previa, el fiscal Francisco Nicolía pidió avanzar con una investigación de seis meses para esclarecer los hechos. Sin embargo, la defensa se opuso y logró que el tema llegue al Tribunal de Impugnación.

    Ahora será Larrea quien tenga la última palabra en esta etapa.

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