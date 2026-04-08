Diputados aprobó la modificación a la Ley de Glaciares

Javier Milei se anotó en las primeras horas de este jueves un triunfo legislativo en Diputados donde, entre chicanas por el patrimonio de Manuel Adorni , avanzó el debate por la Ley de Glaciares, con la aprobación de la reforma que solicitaban las provincias mineras, entre ellas San Juan .

Ley de Glaciares: siete activistas de Greenpeace fueron detenidos en medio de las protestas en el Congreso

Los peronistas sanjuaninos Andino y Chica no dieron quorum, pero al oficialismo le alcanzó el número para poder empezar a debatir la Ley de Glaciares

La iniciativa llegaba con media sanción del Senado y se convirtió en ley esta madrugada. En la previa, fueron rechazados pedidos de la oposición para citar al jefe de Gabinete al Congreso por la polémica con sus viajes y sus propiedades.

El oficialismo logró previamente el dictamen necesario en comisión para habilitar el tratamiento del proyecto. Se reunieron 19 firmas en Asuntos Constitucionales y 18 en Recursos Naturales , superando el mínimo requerido. La iniciativa se enmarca en los objetivos del Gobierno vinculados al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Durante el plenario, participaron gobernadores, ministros de minería y funcionarios nacionales , lo que generó críticas de la oposición.

Presencia clave y respaldo político

Uno de los datos salientes de la jornada fue la llegada de Karina Milei al recinto, en una señal política fuerte del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia siguió de cerca la votación, considerada estratégica para la Casa Rosada.

El Gobierno sostuvo que la reforma no afecta la protección de los glaciares, sino que busca “precisar con rigor científico” las áreas protegidas. Además, vincula el proyecto con la necesidad de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo económico en las provincias.

Protestas y presión ambiental

Mientras se desarrollaba la sesión, organizaciones ambientalistas realizaron marchas frente al Congreso y en distintos puntos del país. Entre ellas, Greenpeace cuestionó duramente la iniciativa, alertando sobre posibles impactos negativos en el ambiente.

Desde cuentas oficiales, el Gobierno respondió con dureza: acusó a las ONG de “condicionar a los diputados” y de frenar el progreso del país. También pidió a los legisladores que voten “por la Constitución y el desarrollo argentino”.